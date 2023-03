Google upravuje pravidla pro aplikace cílící na Wear OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google je poměrně benevolentní, co se týče běžného systému pro Android, ale to se v poslední době mění. Když vydal první verzi operačního systému pro chytré hodinky, vydal se zcela jinou cestou. Nastavil striktní pravila a výrobci si nemohli dělat jakékoliv úpravy. To již také není zcela aktuální, jelikož Samsung si upravil Wear OS do značné míry. Google zřejmě hledá optimální cestu, jak spolupracovat s výrobci, takže se dočkáme ještě několika změn. Co se týče vývojářů, tak pravidla jsou čím dál přísnější a nyní se zaměřil i na ty, kteří tvoří aplikace pro chytré hodinky.

Google upravuje samotné podmínky pro vývojáře, které začnou platit 31. srpna tohoto roku. V první řadě budou muset vývojáři cílit aplikace minimálně na API 30, tedy Android 11. Pakliže neudělají tuto změnu, aplikace nebudou dohledatelné v Obchodě Play, ale nezmizí z něj, stále budou ke stažení. Na tyto změny jsou vývojáři relativně zvyklí, ale další se týkají designu.

Google například stanovuje, že samotné pozadí aplikací a dlaždic má být černé, nebo se hodně blížit k této barvě. Právě na obrázku níže je vidět, co je a co není povoleno. Dále musí vývojáři zajistit viditelnost aktuálních aktivit na samotném ciferníku dole, aktualizovat poslední aplikace a také informovat u samotného názvu aplikace. Poslední taková viditelná věc se týká času. Ten musí být vždy zobrazen všude na svém místě, ale již nesmí být ukázán na potvrzovacím dialogu.

V některých ohledech jde o malé změny, ale jde vidět, že se Google snaží vnést trochu pořádku u mezi vývojáře. Budeme si muset počkat, jak moc vážně to myslí se segmentem chytrých hodinek a kolik hodlá investovat do vývoje, aby podpořil samotnou budoucnost nového systému Wear OS 3.

