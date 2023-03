Grafický čip od NVIDIE založený na AI by mohl brzy pohánět špičkové procesory od Mediateku

Zdroj: Gizmochina

Informace, které pocházejí od zdrojů blízkých tiskové agentuře Digitimes, říkají, že bychom se brzy mohli dočkat grafických čipů poháněných umělou inteligencí AI. Tyto grafické čipy by mohly být brzy součástí špičkových mobilních SoC od společnosti Mediatek.

Nvidia chce spolupracovat se společností Mediatek

Nvidia by tak mohla ukázat, že to, co je již funkční pro desktopové systémy, by mohlo být součástí i mobilního světa. Nvidia si klade za cíl zvýšit výkon svých GPU pomocí AI a dostat se tak z finančních problémů, které společnost postihly v roce 2022. Propojení GPU od Nvidie založených na AI s procesory od Mediateku by tak mohlo vést ke zvýšení celkového výkonu jeho čipů, které v současné době zaostávají za výkonem konkurenčních procesorů Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu.

Procesor Dimesity 9200, který patří k tomu nejlepšímu od Mediateku, by tak mohl být prvním, který by získal propojení s GPU od Nvidia. Pakliže by tímto krokem procesory od Mediateku získaly vyšší výkon, mohly by získat konkurenční výhodu oproti Qualcommu a mohlo by jim to tak zajistit lepší pozici na trhu s chytrými telefony. Uvidíme, jak se bude spolupráce mezi Nvidii a Mediatekem vyvíjet a zdali způsobí technologickou revoluci v oblasti chytrých telefonů.

