FitBit brzy zpřístupní prémiové funkce zdarma

Fitbit Charge 5; Zdroj: Fitbit

Google v rámci své pravidelné každoroční události Health představil několik novinek týkajících se zdraví a zdravého životního stylu. Jedna z novinek potěší majitele zařízení značky FitBit.

Google zpřístupňuje prémiové funkce FitBit zdarma

Značku FitBit před časem koupil právě Google. Zařízené FitBit je možné synchronizovat přes mobilní aplikaci, která nabízí mnoho užitečných funkcí a přehledů, především pak detailní dashboard pro sledované oblasti, jakými jsou kvalita spánku, stres, srdeční tep, nebo kyslík v krvi. Ti, kdo chtějí mít pohled na data až tři měsíce stará, musí si aktuálně platit službu FitBit Premium, která právě umožní synchronizaci dat a sledování trendů s až tříměsíčním pohledem nazpět. Ti, kdo využívají verzi zdarma, mají data pouze týden nazpět.

Toto se nyní ale mění. Google oznámil, že prémiové funkce v aplikaci FitBit zpřístupní pro všechny zdarma. Google přímo sdělil, že během tohoto měsíce zpřístupní pro všechny majitele kompatibilních zařízení funkci Fitbit’s Health Metrics Dashboard a to zcela zdarma. Zdarma dostupná funkce se již začala zavádět a měla by být plně dostupná nejpozději do konce měsíce března.

Zdroj: 9to5google.com



