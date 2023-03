Zdroj: Mashable

Společnost Meta, která je vlastníkem sociální sítě Facebook, se pochlubila skvělými čísly. V blogu uvedla, že nejpopulárnější sociální síť denně navštíví 2 miliardy aktivních uživatelů. Kromě statistik také nastínila, jaké změny by mohly přijít do chatovací služby Messenger.

Vizí společnosti Meta je, aby mohli uživatelé využít co nesnadnější způsob, jak sdílet to, co najdou na Facebook ve službě Messenger. Zároveň ale chce, aby uživatelé nemuseli přecházet přímo do aplikace, ale mohli mít přístup do služby Messenger přímo v aplikaci Facebook. V té totiž dnes není přímý přístup ke zprávám v Messengeru a odkazem přes ikonu je uživatel přesměrován do aplikace Messenger.



Facebook: 2 miliardy aktivních uživatelů denně a budoucí plány ve službě Messenger

