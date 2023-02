Youtube Music aplikace konečně dostává novou podobu playlistů [aktualizováno]

Zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 9. 2.

Ji┼ż v polovin─Ť minul├ęho roku se poda┼Öilo zaznamenat, ┼że si Youtube pohr├ív├í se zm─Ťnou designu aplikace Music, konkr├ętn─Ť v sekci playlist┼» a alb. A┼ż nyn├ş se za─Ź├şn├í ┼í├ş┼Öit nov├í verze, ale jak se ukazuje, tak doch├íz├ş k aktivaci ze strany server┼». To znamen├í, ┼że si mo┼żn├í je┼ít─Ť n─Ťjakou chv├şli po─Źk├íte, ne┼ż dojde ┼Öada na va┼íi aplikaci.

P┼»vodn├ş ─Źl├ínek 31. 7.

Youtube Music testuje nov├ę vytv├í┼Öen├ş front a r├ídi├ş, ale zat├şm to nevypad├í, ┼że by se novinka jen tak objevovala u u┼żivatel┼». Z┼Öejm─Ť si budeme muset n─Ťjakou dobu po─Źkat, ale asi s n├ş tak trochu souvis├ş jedna zm─Ťna, kter├í se co nevid─Ťt dostane do va┼íich za┼Ö├şzen├ş.

Lep┼í├ş design

Sice Youtube Music proch├íz├ş postupn─Ť zm─Ťnami, tak co se t├Ż─Źe playlist┼», tedy seznam┼» skladeb, tak na ten design├ę┼Öi tak trochu zapomn─Ťli. Rozhodn─Ť podoba byla tak n─Ťjak zastaral├í v┼»─Źi cel├ę aplikaci. V podstat─Ť se nab├şzela dv─Ť dominantn├ş tla─Ź├ştka a pak n─Ťkolik drobn─Ťj┼í├şch, kter├Żch jste si nemuseli v┼íimnout.

Youtube Music ale postupn─Ť za─Ź├şn├í dost├ívat novou podobu playlist┼». N├ş┼że m┼»┼żete vid─Ťt porovn├ín├ş p┼»vodn├ş a nov├ę verze. Pr├ív─Ť u t├ę nov├ę m├íte v┼íechna funk─Źn├ş tla─Ź├ştka vedle sebe, a to i s p┼Ö├şstupem do samotn├ęho menu. V horn├ş ─Ź├ísti z┼»stalo tla─Ź├ştko pro cast a tak├ę pro vyhled├ív├ín├ş. Pod obr├ízkem seznamu se pak nach├íz├ş mo┼żnost sta┼żen├ş, p┼Öid├ín├ş, p┼Öehr├ív├ín├ş, sd├şlen├ş a pak je p┼Ö├şstup do menu.

Bohu┼żel novou verzi nem├íme k dispozici a z┼Öejm─Ť samotn├ę ┼í├ş┼Öen├ş je velmi pozvoln├ę. Nev├şme tak zcela jist─Ť, kde se nach├íz├ş funkce pro n├íhodn├ę po┼Öad├ş p┼Öehr├ív├ín├ş. Rozhodn─Ť je ale nov├í podoba modern─Ťj┼í├ş a v├şce zapad├í do celkov├ę aplikace.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com, 9to5google.com