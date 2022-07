Youtube Music testuje nové vytváření front a rádií

Zdroj: 9to5Google (se souhlasem)

Hudební streamovací služby se snaží nabídnout mnoho obsahu, ale také se soustřeďují na vytváření automatických seznamů či front. Případně se nabízí předgenerované playlisty. Některé služby mají větší úspěch, jiné méně. Youtube Music si nyní pohrává s relativně velkou změnou v tom, jak se taková fronta vytváří, případně samotné rádio.

Youtube Music a generování playlistu

Na Youtube Music si můžete z jakékoliv písničky vytvořit takzvané rádio. Systém v podstatě vezme danou písničku a na jejím základě vytvoří seznam s podobnou hudbou, nebo takovou, která nějak koresponduje. Youtube Music má na to své algoritmy, které se stále vyvíjí dle uživatelů. Pokud používáte takovou funkci, tak jste si všimli, že ne vždy se podaří vytvořit vhodný seznam hudby.

V Youtube Music se na to nyní zaměřili a začínají testovat funkci nazvanou jako dynamická fronta. To znamená, že samotný vygenerovaný seznam není konečný. Pokud například nějakou skladbu přeskočíte, třeba se vám nelíbí, systém na to zareaguje a poupraví seznam. Třeba vyřadí podobné písničky.

Bohužel není jasné, na jakých parametrech novinka funguje. Zatím se testuje na malém množství uživatelů, zejména na iOS. Dobrou zprávou ale je, že není permanentní. V nastavení aplikace ji budete moci aktivovat či deaktivovat. Budeme si muset počkat na nějaké vyjádření, případně zavedení novinky, ale kdy se tak stane, zatím nevíme.

