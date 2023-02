Tinder zavádí nové funkce pro bezpečné a zdravé randění

Zdroj: tinder

Tinder zahájil fázi rozšíření nových funkcí a aktualizaci těch stávajících, které mají zlepšit bezpečnost uživatelů. Funkce zahrnují inkognito režim umožňující uživatelům mít větší kontrolu nad svou viditelností, blokování profilů objevující se v návrzích a „long press reporting“, což umožní rychle nahlásit nevhodnou zprávu. Novinek je ale více.

S blížícím se Valentýnem začíná Tinder zavádět nové bezpečnostní funkce a aktualizace těch stávajících. Těšit se můžete na nový režim inkognito, se kterým budete mít větší kontrolu nad viditelností svého profilu. Ve svých doporučeních vás uvidí pouze lidé, kterým se líbíte.

Tinder a bezpečnost

Kromě toho budete moci zablokovat profily, které se vám objeví v nabídkách. Tím byste měli zmírnit potenciální nepříjemnosti, pokud si všimnete ex přítele / přítelkyně nebo někoho jiného z vašeho života. Následuje pak funkce, která uživatelům umožní blokovat ostatní na základě jejich telefonního čísla.

Další bezpečnostní novinkou je „Long press reporting“. Obdržíte-li urážlivou zprávu, můžete ji klepnutím a podržením rychle nahlásit. Tinder rovněž provedl některé změny ve funkcích „Are You Sure“, která má za úkol jediné – upozornit uživatelé, zda si jsou jistí svou zprávou, kterou chtějí odeslat, a „Does This Bother You“, která vybízí k nahlášení nevhodných konverzací. Aplikace by měla být schopna odhalovat více výrazů, které považuje za škodlivé / nevhodné, včetně nenávistných projevů a také sexuálního obtěžování / zneužívání. Zajímavé je, že společnost zaznamenala o 46 % více hlášených zpráv obsahující tyto formy projevů od nasazení této funkce.

Spolu s těmito aktualizacemi zavádí Tinder ve spolupráci s kampaní No More, která se snaží bojovat proti domácímu násilí a sexuálním útokům, sérii průvodců „zdravým“ randěním. Průvodci mají uživatelům pomoci rozpoznat varovné signály a chránit se v každé fázi vztahu. Počínaje dneškem Tinder také spouští kampaň nazvanou Green Flags, jejímž cílem je upozornit na bezpečnostní prvky a kroky, které mohou lidé podniknout, aby mohli bezpečně randit online.

Zdroj: engadget.com



Domů Články Tinder zavádí nové funkce pro bezpečné a zdravé randění

reklama reklama