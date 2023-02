Několik novinek od Googlu pro Android a Wear OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poměrně pravidelně Google představuje novinky pro Android, přičemž se týkají velkého množství majitelů mobilů, a ne jen těch, co si zakoupili Google Pixel. Navíc se aktualizace šíří skrze Obchod Play, takže není potřeba vyčkávat na aktualizaci celého systému od výrobce. Nyní zde máme jarní várku novinek, jak ostatně Google uvádí ve své tiskové zprávě.

Příprava na jaro

Prvně se Google zaměřil na službu Keep, respektive na aplikace. Na mobilním telefonu budete moci již brzy zvolit konkrétní poznámku, klidně i se seznamem, a vytvořit si z ní rovnou widget. Budete tak moci míti nákupní seznam přímo na ploše displeje bez nutnosti otevírat přímo Google Keep. Druhá novinka se týká Wear OS, respektive jde o komplikaci pro ciferník. Na jedno kliknutí budete moci přidat poznámku přímo do Keep.

Dále se společnost zaměřila na Chrome, tedy mobilní webový prohlížeč. Dlouho jsme viděli náznaky možnosti zoomování. Sice Chrome má takovou funkci k dispozici, pokud jde o běžné zobrazení stránky, ale pokud jde o speciální verzi upravenou pro mobily, nebyla možnost zoomování, ani pomocí gesta pinch-to-zoom. Nyní zde přibyla taková funkce a i na webové stránce pro mobily bude možné zvětšit text až na 300 %.

Google se také pochlubil možností vytváření poznámek pomocí stylusu u PDF v aplikaci Google Disk. Google Meet dostává potlačení okolních ruchů, což se týká smartphonů a tabletů. Gboard dostává nové emoji v rámci funkcionality Emoji Kitchen, tedy nástroje na vytváření nových výtvorů. Wear OS naopak dostává vylepšení v oblasti zvuků a také barev, což je zaměřeno zejména na uživatele s nějakým typem postižení. Chromebooky dostávají přímou podporu pro Fast Pair, tedy rychlejší a intuitivnější spárování. Poslední novinka se týká Google Wallet, tedy aplikace pro placení. Nečekejte nějaké zásadní změny, Google jen přidal animace. Všechny tyto novinky se dostanou do zařízení v horizontu týdnů, některé i měsíců.

