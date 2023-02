iPhone 15 se objevuje na renderech, odhaluje 6,2palcový displej s Dynamic Island

iPhone 14 Plus; zdroj: Dotekománie

Do uvedení nových iPhonů 15 zbývá ještě několik měsíců, ale spekulace, budoucí podoba a možné specifikace se hojně objevují již nyní. Aktuálně se objevily 3D CAD rendery možné podoby iPhonu 15.

Jak by mohl vypadat iPhone 15?

Ian Zelbo z Renderer Extraordinaire dokázal tyto CAD nákresy přeměnit ve 3D rendery, které nám prozrazují, jak by mohl iPhone 15 vypadat. Jak to tak vypadá, tak Apple by iPhone 15 mohl vybavit výřezem Dynamic Island namísto stávajícího.

iPhone 15 vlevo, iPhone 15 Pro v pravo; Zdroj: 9to5mac (se souhlasem)

Vypadlo to, že Dynamic Island bude dostupný pouze pro verze Pro, ale jak se zdá, tak Dynamic Island by mohly získat i nižší verze iPhonů. Vypadá to, že by ho mohly obdržet všechny modely iPhone 15.

Další změnu, kterou CAD rendery odhalují, resp. spíše potvrzují to o čem se již ví déle, je přítomnost USB-C konektoru, který by měl nahradit stávající Lightning. Podle obrázků to vypadá, že Apple u iPhonu 15 zachová duální fotoaparát. Tři fotoaparáty budou zřejmě stále doménou verzí Pro. Rendery rovněž odhalují, že iPhone 15 by měl přijít s displejem o velikosti 6,2 palců. Displej se tak oproti základním iPhonům řady 14 mírně zvětší.

Co zatím na renderech chybí, jsou kapacitní tlačítka, která by měla nahradit stávající fyzická. Vypadá to tak, že kapacitní tlačítka napájení a hlasitosti letos získají pouze iPhony 15 Pro.

