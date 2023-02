Infinix má nově dva modely Zero 5G 2023, jeden dostal označení Turbo

Zdroj: Infinix

Společnost Infinix je jedním z nováčků na českém trhu a například nedávno jsme se dočkali tří nových smartphonů. Mezitím společnost představila jednu novinku navíc, ale asi budou kolem ní trochu zmatky.

Dvě novinky

V listopadu byl uveden smartphone Zero 5G 2023, ale ten se dočká trochu jiného značení na globálním trhu. Konkrétně se bude prodávat jako Zero 5G 2023 Turbo Edition. Současně firma uvedla Zero 5G 2023, tedy základní verzi. Mobily od sebe nerozeznáte jen tak. Museli byste jít do nastavení a tam pátrat po změnách.

Ve skutečnosti základní verze Zero 5G 2023 má jen jiný procesor a také velikost úložiště. Konkrétně došlo na použití Dimensity 920 a samotná velikost prostoru pro data je poloviční, tedy 128 GB. Jde tak o mírně ochuzenou verzi. Ta má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 800 Kč. Verze Turbo bude pak stát cca 5 400 Kč. K dispozici bude ještě jedna verze, která dostala tématiku podle filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania, ale zatím nevíme, jestli půjde o základní model, nebo o Turbo.

Specifikace Zero 5G 2023

displej: 6,78 palců, 2460 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 120 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 920

8GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 + XOS 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res, stereo

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

rozměry: 168,7 x 76,5 x 8,83 mm; 201 gramů

baterie: 5000 mAh + 33W

