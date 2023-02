Evropská komise zakázala TikTok na unijních zařízeních

Zdroj: TikTok

TikTok se vypracoval na jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě, a to v poměrně krátké době. Dokonce v některých metrikách předčí i zavedené služby. Bohužel se čím dál častěji objevují komplikace a problémy. Asi nejviditelnější kauzou je sledování novinářů skrze tuto aplikaci. To nakonec vyústilo v určitý zákaz na území USA. Nyní reaguje Evropská komise.

Varovný prst?

Jen tak zakázat nějakou aplikaci na celém území EU není možné, nebo minimálně nejde o jednoduchý krok, který by neměl nějakou dohru u komise. Již nějakou dobu se řeší komplikované zázemí sociální sítě TikTok, její sběr dat, sledování a nakládání s osobními informacemi. Dá se očekávat, že EU povede další vyšetřování, aby současné praktiky byly napraveny, ale mezitím dělá jeden rozhodný krok.

Evropská komise (EK) vydala nařízení, že TikTok je zakázanou aplikací na unijních zařízeních. Jinak řečeno, jakékoliv zařízení, které je zapojeno do práce v rámci EK, nesmí mít nainstalovanou aplikaci TikTok, a to ani osobní, pokud je nějak používáno ve spojení s EK. Zaměstnanci EK mají čas do 15. března. Po tomto datu nemusí mít přístup k unijním aplikacím i službám, včetně e-mailu.

Důvodem je možné sledování zaměstnanců a v podstatě ohrožení soukromí i osobních dat, stejně jako dat spadajících pod EK. Dá se říci, že se jedná o varovný signál před používáním samotné aplikace. Ta nijak nenabourává bezpečnost zařízení, ale není jasné, co se děje s nasbíranými infomracemi.

