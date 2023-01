TikToku hrozí v EU zákaz, pokud nezačne v dostatečném předstihu dodržovat nový digitální zákon

Zdroj: Dotekomanie.cz

Evropský parlament v minulém roce schválil dva nové zákony, které by měly dohlížet na to, aby byl internet bezpečnějším místem. Jedním z nich je nový zákon o digitálních službách – DSA. Ten by měl více dohlížet na nelegální obsah na sociálních sítích, především pak z pohledu efektivnější možnosti moderování.

TikTok a nový digitální zákon v EU

Není asi žádným překvapením, že TikTok je jednou ze sociálních platforem, které tento zákon prozatím příliš nerespektují. Evropská unie proto na TikTok vyvíjí tlak, aby dodržoval nová nařízení již v dostatečném předstihu, než zákon vejde v platnost. Datem, kdy zákon začne platit pro všechny dotčené subjekty, je 1. září 2023. Nedodržování předpisů, vyplývajících z tohoto zákona, hrozí společnostem pokuta až do výše 6 % jejich ročního příjmu.

Pakliže budou předpisy opakovaně porušovány, může dojít až celkovému omezení působení na území EU. Evropský komisař Thierry Breton uvedl, že vzhledem k rostoucímu přístupu mladého publika na sociální platformy je nutné zaujímat stále větší zodpovědnost za obsah, který se na platformách nachází. Breton ve svém blogovém příspěvku na LinkedIn, který nese titulek „Jsou některá sociální média vlkem v převlečení?“ zmiňuje právě platformy nabízející krátká videa s chytlavým a vizuálně přitažlivým obsahem. V příspěvku vyjadřuje obavy o data uživatelů, která jsou zasílána mimo EU, a také zmiňuje nový zákon DSA, který se snaží o bezpečnější internet na území EU, především pak pro mladistvé.

