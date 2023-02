Dobrá zpráva, WhatsApp stále pracuje na možnosti upravovat odeslané zprávy

Zdroj: Dotekománie

Loni jsme zaznamenali zprávu o tom, že WhatsApp ve své aplikaci pro Android, v rámci beta programu, pracuje na možnosti zpětně upravovat již odeslané zprávy. Tuto možnost dnes nabízí například služba iMessage nebo Telegram. Dobrou zprávou je, že tato myšlenka nebyla zavržena a vývoj stále pokračuje.

Možnosti úprav odeslaných zpráv ve WhatsApp možná již brzy

Nově se vývoj přesouvá do beta verze aplikace pro iOS. Podle webu WABetaInfo se v nejnovější beta verzi WhatsApp pro iOS objevuje možnost upravovat odeslané zprávy. Tato funkce byla prozatím zpřístupněna pouze malému počtu testerů. Pro iOS funguje možnost úpravy stejně, jak je tomu v betě pro Android. Stačí dlouze klepnout na zprávu a v nabídce vybrat „Upravit“.

Na rozdíl od Telegramu a dalších chce ale WhatsApp omezit dobu, po kterou bude možné odeslanou zprávu upravit. Podle dostupných informací by to mělo být maximálně do 15 minut od odeslání. Stejně dlouhý limit používá i služba iMessage. iMessage nabízí uživatelům historii úprav, WhatsApp by měl takovou zprávu pouze označit značkou „Upraveno“. Možnost úpravy bude přístupná pouze pro zprávy, a nikoliv pro popisky u fotek, videí a dokumentů.

V tuto chvíli zatím není jasné, kdy by se tato změna měla dostat mezi všechny uživatele, ale pravděpodobně by to mohlo být ještě v první polovině tohoto roku.

