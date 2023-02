Apple poprvé zveřejnil data o instalacích iOS 16 a iPadOS 16

Zdroj: xda-developers

Společnost Apple vydala nejnovější statistiky, které vůbec poprvé ukazují počty zařízení, na který běží systém iOS 16 a iPadOS 16. K získání těchto dat Apple sledoval údaje o nainstalovaném systému na přístrojích, které provedly transakci v App Store dne 14. února 2023.

Tato data ukazují, že 81 % všech iPhonů vydaných během posledních 4 let používá iOS 16. Pokud se zaměříme na všechny iPhony, bez ohledu na to, ve kterém roce byly vydány, tak výsledné číslo vyskočí na 72 %. Míra adopce systému iPadOS 16 je oproti iOS 16 o něco nižší: iPadOS 16 běží na 53 % iPadů z posledních 4 let, respektive na 50 % iPadů bez ohledu na stáří.

iOS 16 vydán nedáno, iPadOS ještě později

Tato na první pohled velmi slušná čísla získávají na váze ještě více, pokud vezmeme v potaz, že systém iOS 16 byl vydán teprve před několik a měsíci, konkrétně v září 2022; jeho bratříček iPadOS pak dokonce až v říjnu. Co se týče hardwarových požadavků, tak nejnovější iteraci systému podporují iPhony 8 a novější, samozřejmě včetně aktuální vlajkové řady iPhone 14. Pokud jde o tablety, s nejnovější verzí jsou kompatibilní se všemi modely iPadu Pro, a s řadou novějších modelů iPadu Air, iPadu, a iPadu mini.

Pro srovnání s jinými údaji, které nepocházejí přímo od Applu, můžeme použít čísla zveřejněná analytickou společností Mixpanel. Podle jejich výzkumu běží iOS 16 na 78,68 % iPhonů.

Statistiky o akceptaci systému iOS 16 uživateli zveřejnil Apple společně s uvolněním betaverze iOS 16.4, která mimo jiné přináší 31 nových emotikonů, které jsou součástí Unicode 15.0. Aktualizace taktéž mění způsob registrace uživatelů do programů Developer Beta a Public Beta. V nastavení aktualizace softwaru je nyní rovnou možnost registrace, takže již není nutné profil instalovat ručně.

