WhatsApp testuje hlasové zprávy pro status

Koncem minulého roku se objevily první zprávy o nově vyvíjené funkci pro aktualizace statusu v rámci aplikace WhatsApp. Vývojáři posunuli věci do další fáze – beta testování. Vybraní beta testeři mají možnost vyzkoušet si a případně reportovat chyby ve sdílení hlasových zpráv.

Funkce je přístupná v poslední beta verzi Android aplikace s označením 2.23.2.8. Vybraní uživatelé mohou nahrávat a sdílet hlasové zprávy jako aktualizace stavu. Uživatelé mají navíc nad svými nahrávkami kontrolu díky možnosti záznam před sdílením smazat. Stojí za zmínku, že maximální doba záznamu hlasové poznámky je 30 sekund, a aby mohli uživatelé poslouchat hlasové nahrávky sdílené prostřednictvím statusu, musí mít nejnovější verzi aplikace.

Stojí rozhodně za zmínku, že stejně jako všechny ostatní formy komunikace ve službě WhatsApp jsou i hlasové poznámky šifrovány jako end-to-end, což znamená, že je mohou poslouchat pouze lidé, které jste vybrali v nastavení ochrany soukromí.

I u těchto hlasových zpráv platí, že se po 24 hodinách smažou, tak jako tomu je u fotek a videí. Samozřejmě ze statusu hlasovou zprávu budete moci odstranit dříve. Očekávat v následujících týdnech můžeme testování mezi hrstkou uživatelů, později se funkce rozšíří mezi ostatní uživatele.

