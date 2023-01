Proč bude DeepL Translate váš nový oblíbený překladač

Plánujete dovolenou nebo výlet do zahraničí a předem víte, že budete odkázaní na online překladač? Pravděpodobně byste sáhli po Google Překladači. Náš redaktor Zdeněk Koutský pro vás má mnohem lepší řešení.

Plánování cest do zahraničí bez znalosti anglického jazyka může být problém, zvláště pokud ovládáte pouze češtinu. Online překladač v mobilním telefonu vám pomůže rychle se zorientovat v neznámém prostředí tak, že se místních obyvatel zeptáte na cestu v jejich jazyce. První volbou by doteď pro vás byl pravděpodobně Google Překladač. Já ale dlouhodobě testuji jiný překladač, který se vám bude líbit ještě více. A hned vám budu argumentovat proč.

DeepL je strojový překladač, který používá neuronové sítě. Zajímavé je, že za projektem stojí německá společnost, nikoliv firma ze Silicon Valley, jak byste mohli předpokládat. V současnosti DeepL poskytuje minimálně 26 evropských jazyků. Rozdíl mezi DeepL a Google Překladačem je velký. Zatímco první jmenovaný je založen na neuronové síti, Google sází na obyčejný strojový překlad.

V podstatě se dá říct, že strojový překlad automaticky překládá z jednoho jazyka do druhého. Naopak neuronový strojový překlad využívá pro překlady umělé neuronové sítě. Ty předpovídají sekvence slov na základě pravděpodobnosti nebo dokážou modelovat celé věty.

Překladač DeepL pro překlady využívá proprietární algoritmus neuronových sítí. Ty byly optimalizovány na základě databáze Linguee. Tato databáze je provozována stejnou společností, která vlastní překladač DeepL.

Podle vývojářů dokáže DeepL translator překládat věty přirozeněji než konkurenti. I díky tomu se překlad více hodí na delší souvětí. Pro co nejlepší výsledek překladu se snaží DeepL používat i další techniky, které posouvají kvalitu překladu výše.

Máte na výběr z několika možností, jak DeepL Translator používat. Pokud chcete používat web, stačí navštívit stránky překladače deepl.com. Případně si do Macu / PC stáhněte aplikaci. Aplikaci si můžete stáhnout i na Android / iOS. Na každé platformě se vám zobrazí dvě možnosti: Přeložit text a Přeložit soubory.

Pro překlad textu jednoduše napište nebo zkopírujte a vložte požadovaný obsah. Z jakého a do jakého jazyka požadujete text přeložit si nastavíte pomocí rozevíracích nabídek v horní části každé strany. Je také možné přizpůsobit slovník pro složité věci, jako jsou zkratky a slang. Stejně snadné je i překládání souborů. V horní části uživatelského rozhraní zvolte možnost Přeložit soubory, nahrajte dokument a vedle něj se zobrazí váš překlad.

V bezplatné verzi překladače je počet znaků každého podání omezen. V základní verzi webové aplikace můžete přeložit pouze tři uzamčené dokumenty měsíčně a 5 000 znaků najednou. Naproti tomu verze DeepL Pro tyto limity zcela ruší, a dokonce vám poskytuje pokročilé možnosti zabezpečení a přizpůsobení. S účtem Advanced budete moci nahrávat dokumenty o velikosti až 20 MB a v aplikaci udržovat až 2 000 samostatných glosářů.

Na výběr jsou tři placené plány. Plán Starter stojí 10,49 USD měsíčně a nabízí neomezený překlad textu a pět upravitelných překladů souborů měsíčně. Plán Advanced stojí 34,49 USD měsíčně a nabízí neomezený překlad textu a 20 editovatelných překladů souborů měsíčně. Plán Ultimate stojí 68,99 USD měsíčně a nabízí neomezený překlad textu a 100 editovatelných překladů souborů měsíčně.

Podle dat může být tento překladač až šestkrát přesnější než některé z nejpoužívanějších překladatelských nástrojů na internetu, včetně Google Překladače. I když není tak všestranný jako Google Lens nebo Assistant jako překladač přirozeného jazyka na cesty, dokáže rychle a přesně přeložit jakýkoli text nebo dokument. Pro psaní mailů, překlady webů a podobně je DeepL naprosto perfektní.

