Google upravuje přehrávání hudby a podcastů na Androidu

Výrobci a dodavatelé softwaru a služeb se snaží u mobilních telefonů nabídnout co nejplynulejší zážitek z používání. Snaží se dost věci automatizovat a omezit nutnost klikání. Android 13 například přinesl přepracovaný mini přehrávač audio obsahu, přičemž jsme si musel počkat, než dojde k nějakému rozšíření. Nyní se dostalo i na Spotify, ale není to jediná novinka.

Lepší přehrávání

Právě mini přehrávač dostal užitečné přepínání výstupů, tedy možnost si zvolit, na jakém zařízení se má reprodukovat samotný zvuk. Jde si tak poměrně rychle zvolit, jestli chcete poslouchat skrze mobil, sluchátka, reproduktor a případně jakékoliv připojené zařízení přes Chromecast. Nově tuto možnost podporuje i Spotify.

Tou podstatnější novinkou je ale systém přepínání. Google totiž prozradil, že pracuje na systému, který se pokusí nabídnout, přes jaké zařízení přehrávat audio obsah. Například budete doma a hudba se bude pouštět do reproduktorů. Přesunete se například do auta s podporou Bluetooth nebo Android Auto a systém vám ukáže oznámení, kde se vás zeptá, jestli má dojít k přepnutí. Případně můžete mít sluchátka, dojdete domů a mobil vám nabídne přepnutí do domácích reproduktorů.

Nová funkce bude prvně spolupracovat se službami Youtube Music a Spotify. Je samozřejmě otázka, jak bude systém citlivý a jak moc se bude dotazovat. Případně jestli si bude pamatovat určité vzory chování.

