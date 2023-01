Facebook aplikace údajně vybíjí baterie telefonů záměrně, tvrdí bývalý zaměstnanec

Zdroj: Dotekománie

Poměrně dlouho se mluví o tom, že aplikace Facebook a Messenger vybíjejí baterie telefonů, na kterých jsou nainstalované. Bývalý zaměstnanec Facebooku – George Hayward tvrdí, že je to záměrné.

Meta údajně využívá praktiky, které záměrně vybíjí baterie telefonů

George Hayward tvrdí, že ua vybíjením baterie může stát takzvané Negative Testing (negativní testování), které technologickým společnostem umožňuje vybíjet baterie telefonu a otestovat tak své aplikace, jak budou fungovat. George Hayward byl ze společnosti Meta údajně propuštěn právě proto, že se odmítl účastnit tohoto typu testování. „Řekl jsem manažerce: ‚Tohle může někomu uškodit,‘ a ona řekla, že když uškodíme několika málo lidem, můžeme pomoci větším masám. Každý datový vědec, který za něco stojí řekne: ‚Neškoďte lidem,'“ sdělil Hayward pro New Your Post.

Hayward byl Metou propuštěn minulý rok v listopadu a údajně na společnost podal žalobu u federálního soudu. Tento 33letý datový inženýr pracoval na aplikacích Facebook a Messenger. Jeho právní zástupce Dan Kaiser uvedl, že žaloba poukazuje především na to, že takovéto počínání ze strany společnosti Meta může uživatele vystavovat riziku, a to zejména v případě, že se dostanou do tísňové situace a potřebují například zavolat pomoc.

Žalobu musel Hayward nakonec, kvůli podmínkách v pracovní smlouvě, stáhnout. Jeho zástupce však uvedl, že by lidé měli vědět o tom, jaké praktiky velké technologické společnosti používají a jaký negativní dopad mohou mít právě na samotné uživatele.

