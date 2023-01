iPhone 14 Plus; zdroj: Dotekománie

Apple údajně do dvou let plánuje v iPhonech používat své vlastní bezdrátové čipy

Již nějakou dobu jsme se mohli dočítat informace o tom, že by Apple mohl začít používat své vlastní bezdrátové čipy v iPhonech. Nyní, jak tvrdí informace od agentury Bloomberg, se tyto spekulace přesouvají do reálné roviny.

Apple bude pravděpodobně vyvíjet své bezdrátové čipy

Apple údajně plánuje začít používat v iPhonech své vlastní bezdrátové čipy od roku 2025. Mělo by se jednat o Bluetooth a Wi-Fi čipy, které nahradí stávající čipy od společnosti Broadcom. Dokonce bychom se postupně měli dočkat spojení těchto technologií do jednoho čipu, což by mohlo přinést úsporu místa v těle iPhonu.

Apple se k této věci odmítl vyjádřit, stejně tak i společnost Qualcomm. Śéf společnosti Broadcomm sdělil, že věří, že Apple bude i nadále odebírat komponenty od jeho společnosti. Není žádným tajemstvím, že Apple již nějakou dobu směřuje kroky ke své vlastní výrobě komponent. Důkazem toho jsou například vlastní procesory a nedávnou jsme vás informovali o tom, že by Apple chtěl rovněž vyrábět i své vlastní displeje.

