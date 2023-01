Aplikace Google Hodiny dostává možnost nahrát si vlastní zvuk

Zdroj: smallandroidphone (se souhlasem)

Google již před nějakou dobou spolkl aplikaci Timely, od čehož jsme očekávali integraci funkcí do stávající aplikace Budík. To se více méně nestalo. Například chybí synchronizace mezi zařízeními a podobně. To ale neznamená, že by Google nepracoval na aplikaci Google Hodiny. Nyní přidává poměrně zajímavou funkci.

Google Hodiny

Aplikace Hodiny nabízí možnost si zvolit jakoukoliv hudbu nebo zvuk k probuzení. Klidně lze nastavit i konkrétní písničky ze streamovacích platforem. Samozřejmě se nabízí možnost výběru souboru ze zařízení. Nyní jsme se ale dočkali funkce vytvoření si vlastního zvuku pro buzení.

V rámci nastavení konkrétního budíku se nachází nová položka nazvaná Nový záznam. Díky tomu si můžete nahrát cokoliv bez nějakých větších komplikací. Po zvolení Nového záznamu se v našem případě otevřela aplikace Diktafon, která je také od Googlu. Stačí spustit záznam a následně uložit daný zvuk. Ten je automaticky zvolen pro budík.

Samotná nahrávka není jen v aplikaci Hodiny. Je stále dostupná v Diktafonu, a to se vším, co k tomu patří. Dá se říci, že Google propojuje své aplikace a nabízí jejich využití. Snad se podobných novinek bude objevovat více. Pokud novinku ještě nevidíte, asi si budete muset počkat, jelikož dochází k aktivaci ze stran serverů Googlu.

Zdroje: 9to5google.com, theverge.com



