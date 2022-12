Samsung Galaxy S22 FE nakonec zřejmě bude

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Sice série Galaxy S22 byla uvedena před nějakou dobou, i tak jsme se nedočkali FE verze, tedy Fan Edition. Spekulovalo se, že Samsung jednoduše neuvede tento mobil, ale nakonec asi došlo na změnu rozhodnutí, jak naznačují některé informace.

Čínský úřad TENAA prozradil Galaxy S23 Ultra od Samsungu

Samsung Galaxy S22 FE?

Situace ale není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Dle zdrojů Samsung zrušil Galaxy A74, ale za tímto rozhodnutím stojí zřejmě změna strategie. Místo toho modelu asi uvede Galaxy S22 FE. Naopak Galaxy S23 FE nebude, případně se ho dočkáme až za rok, ale to je jen náš odhad.

Galaxy S22 FE by měl mát nastavenou cenu kolem 499 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 11 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Co se týče výbavy, tak by měl disponovat procesorem Exynos 2300 a na zadní straně by měl dominovat 108MPx foťák. Bohužel více toho zatím nevíme. Novinka by měla být uvedena současně se sluchátky Galaxy Buds2 Live a také bychom se mohli dočkat tabletu Galaxy Tab S8 FE. Ten by měl být také vybaven procesorem Exynos 2300.

Zatím se neví, jestli uvede novinky před představením Galaxy S23 série, nebo až pak. Samsung zřejmě mění strategii a optimalizuje své řady. Možná se dočkáme ještě některých změn, které budou mít za cíl redukci množství uváděných modelů.

