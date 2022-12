iPad jako pracovní nástroj? Vyzkoušeli jsme Epico klávesnici [recenze]

Zdroj: Epico

Cestovat a pracovat je možné i nalehko. K iPadu si můžete připojit klávesnici a stále si udržíte kompaktnost a nízkou váhu. Otestovali jsme Epico pouzdro s klávesnicí pro iPad Air 2022. Je psaní opravu pohodlnější díky inovativnímu flexibilnímu stojánku?

Když se řekne iPad, mnozí si na první dobrou vybaví starý design s hardwarovým tlačítkem a systém iOS, díky kterému tablet působil jen jako zvětšený iPhone. Tyto časy jsou dávno pryč. Dnes si k iPadu můžeme připojit různé příslušenství, máme k dispozici vyspělejší operační systém a navíc přebytek výkonu díky M1 procesoru. Můžeme si k tabletu připojit dokonce externí monitor. Už vám dochází, na co narážíme? Redaktor serveru dotekomanie.cz , Zdeněk Koutský, dlouhodobě testuje pouzdro s klávesnicí od české společnosti Epico. K testování byl použit iPad Air 2022.

iPad Air + klávesnice = skvělá kancelář?

Ok, když jsem přemýšlel o tom, že bych si udělal z iPadu Air hlavní pracovní nástroj, nikdy mě nenapadlo, kolik překážek budu muset řešit. Je to úplně jiný styl uvažování. Aplikace mají odlišné UX/UI, některé dokonce ani nejsou k dispozici. Displej iPadu Air je v porovnání s MacBookem Air velmi malý. Tentokrát se ale nechci věnovat všem překážkám, nýbrž externí klávesnici a jejím možnostem.

Psaní textu (mail, smlouvy, nabídky, sociální sítě, články atd.) je pro mě na notebooku denní součástí. Dokážete si tedy představit, jak háklivý na kvalitu klávesnice dokážu být. Na MacBooku Pro s motýlkovou klávesnicí jsem doslova trpěl. Doteď nedokážu pochopit, jak vůbec Apple na takovou myšlenku mohl přijít, respektive že se do produkce dostala tak pochybná součást. Nicméně, Epico se nabídlo poskytnout nám na testování jejich poslední generaci pouzdra s klávesnicí. Ideální timing.

A abych odpověděl na otázku, zda je iPad Air + klávesnice skvělá kancelář: velmi záleží na užití iPadu. Nejvíce se mi tato myšlenka osvědčila při cestování, kdy jsem nechtěl tahat brašnu na notebook. Vystačil jsem si jen s iPadem a klávesnicí od Epico. Na vyřešení mailů či ad-hoc problémů naprosto geniální věc. Teď ale k samotné klávesnici.

Epico pouzdro s klávesnicí pro iPad Air 2022

Přiznám se, že s Epico spolupracujeme už delší dobu, respektive jejich produkty jsme testovali už pár let zpátky. Osobně se mi líbí posun napříč všemi kategoriemi produktů, více se přibližují k designu Applu. Nemám v úmyslu někomu tzv. „lézt do zadku“, tohle však musím vyzdvihnout úplně jako první. Obdivuhodná práce. Jestli Epico znáte několik let, jejich progres vás musí bavit.

Pouzdro s klávesnicí dorazilo ve velmi hezkém a minimalistickém balení. Po rozbalení na mě vypadl krátký oboustranný USB-C kabel sloužící k dobíjení klávesnice (třeba z iPadu). Dále pak pouzdro s klávesnicí. Na první dojem mě zaujalo, jak pevná / bytelná část pouzdra, do které se vkládá iPad, je. Boky pouzdra pro tablet jsou vyrobeny ze silné gumy, takže vložení a vyndání iPadu dá opravdu zabrat.

Bytelně působí rovněž spodní část, která poskytuje klávesnici a trackpadem. Klávesnice nenabízí plnohodnotnou numerickou část, číslice jsou umístěna v horní části klávesnice. Kromě toho poskytuje klávesnice plnohodnotné QWERTZ rozložení včetně české lokalizace. V horní části jsou tedy k dispozici standardní česká písmena s háčky / čárky.

Klávesnice komunikuje s iPadem přes Bluetooth, který by měl zajistit cca 10metrový dosah. Pro funkčnost klávesnice je k dispozici vestavěný akumulátor s kapacitou 500 mAh. Podle čísel by měla klávesnice vydržet až 100 hodin neustálého používání, případně 100 dní v pohotovostním režimu. Jak jsem uvedl výše, klávesnice disponuje USB-C portem na svém pravém boku – nabíjení trvá zhruba dvě až tři hodiny.

Epico nikde neuvádí (alespoň jsem informaci nedohledal), o jaký typ mechanismu je použit. Troufám si tvrdit, že byl použit nůžkový mechanismus s membránou pod každou klávesou (konzultoval jsem toto i se svým blízkým, který se klávesnicím vyloženě zabývá). Klávesy poskytují relativně vysoký zdvih, přesto si podle mě zachovávají dostačující odezvu. Pořád se bavíme o klávesnici pro iPad. Pozor ale, klávesnice se vyrábí pro více verzí – 10,2palcový iPad, a 11” a 12,9palcový iPad Pro.

Design

Hmm, těžká disciplína. Ze začátku jsem se hodnotil design špatně, jako hlavního konkurenta pro Apple Smart Keyboard Folio. Jde sice o podobné produkty, ale z úplně jiných cenových kategorií. Zatímco Apple si účtuje něco málo přes 5 000 Kč, Epico koupíte za 1990 Kč. Budu-li hodnotit klávesnici z pohledu ceny, designově je pouzdro povedené. iPad v něm nepůsobí lacině. Zmínit musím znovu prostor pro tablet, který je prostě tvrdý. Jinými slovy, zapotil jsem se, když jsem se snažil tablet do pouzdra umístit. Přítomny jsou samozřejmě otvory pro Touch ID / Home Button, regulaci hlasitosti a USB-C port.

Na zadní straně (konkrétně v horní polovině) je umístěn stojánek na pantu, se kterým je možné regulovat úhel polohy dle preferencí. Jelikož je pouzdro celé černé, pant na zadní straně bije do očí, je totiž stříbrný. Nelíbí se mi rovněž průhlednost klávesnic, respektive prostor kolem nich. Prosvítá totiž stříbrný materiál, na kterém jsou jednotlivé klávesy umístěny.

Překvapení je trackpad, sice je malý, ale plně dostačující na ad-hoc práci. Působí velmi dobrým pocitem, jedná se o plast s klikatelnou spodní částí. Zapomenout nemohu zmínit ani prostor pro Apple Pencil, které je umístěno nad pouzdrem iPadu. Osobně Apple Pencil nepoužívám, takže z hlediska designu zbytečná díra, pro majitele tužky skvělá vychytávka.

Praxe: top nebo flop?

Umístit iPad do pouzdra, aktivovat postranní tlačítko zapnout/vypnout a stisknout dvě klávesy pro spárování. Tak jednoduché to je. Klávesnice se s iPadem spáruje pomocí Bluetooth a připojí se k němu automaticky i poté, co se uvede do režimu spánku. Pro používání tak nemusíte stisknout speciální tlačítko, klávesnici „probudíte“ třeba trackpadem.

Líbí se mi zabezpečení pomocí nativního tlačítka s logem zámku. Kódový zámek je pak možné zadávat přes spárovanou klávesnici, případně na displeji iPadu. Epico přemýšlelo, protože k dispozici je řada užitečných kláves, jako je regulace jasu, hlasitosti, přeskakování skladeb, deaktivace trackpadu, deaktivace softwarové klávesnice, přepínání jazyků, Spotlight nebo návrat na domovskou obrazovku, což je „the best of“. Mějte na paměti, že jde stále o klávesnici pro iPad, nikoliv pro Mac. Chybět vám může spousta tlačítek.

Psaní na klávesnici pro mě bylo ze začátku opravdu náročné. Přecházel jsem ihned z Macu. Zvykat jsem si musel na výrazně menší klávesy a také jiný zdvih a odezvu. Suma sumárum jsem si zvykal půl dne. Pak se mi na klávesnici psalo relativně dobře. Nebál bych se svůj user experience přirovnat k Apple Smart Keyboard Folio. Kvůli menším klávesám jsem se často překlikl, nicméně je to věc zvyku. Vadí mi však hlasitost klávesnice. Působí to lacině a ne úplně líbivě. Tohle je ale věc, na které jsem velký pedant. Nemám zbytečné zvuky rád. Poutá to pozornost. Já jsem ale iPad s klávesnicí používal hlavně při cestování a občasné psaní, takže s hlasitostí nemám takový problém. Při několikahodinovém používání bych ale hovořil jinak.

Moc mi na klávesnici chybí jakékoliv podsvícení, prostor pro zlepšení tedy je. Rozumím argumentům jako je cena, troufám si tvrdit, že pár stovek navíc by většina uživatelů obětovala pro podsvícené klávesy. Celkově vzato mám ale z klávesnice dobré dojmy. Za mě top koupě.

Shrnutí

Zda-li klávesnice za koupi stojí nechám na každém z vás. Mé závěrečné hodnocení zní, že za cenu 1990 Kč se jedná o výbornou koupi a neznám upřímně mnoho potenciálně lepších alternativ (ve stejné cenové kategorii). Líbí se mi minimalismus, na který Epico vsadilo. Oceňuji přidané klávesy, kvalitní zpracování a plně dostačující trackpad. Naopak mi chybí podsvícení či pohodlnější instalace iPadu do pouzdra.

Pokud cestujete a potřebujete být maximálně mobilní, Epico pouzdro je z mého pohledu jedno z hlavních kandidátů ke koupi. Chcete-li klávesnici/pouzdro na 10hodinovou denní práci, doporučuji připlatit za Apple Smart Keyboard Folio.

Klady:

Cena

Kvalitní zpracování

Přídavná tlačítka

Oboustranná ochrana

Zápory:

Chybějící podsvícení klávese

Nepohodlný instalace iPadu do pouzdra

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Epico. Produkt najdete ZDE



