Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus v sobotu 17. prosince oslavila už 9 let od založení značky a při této příležitosti došlo ještě k jednomu neočekávanému kroku. Výrobce totiž oznámil uzavření klíčové dohody s firmou Oppo, která do OnePlus v následujících třech letech nejen investuje přes 1,4 miliardy dolarů. Spolupráce pro obě strany bude také velmi výhodná z pohledu vynaložených nákladů, protože každý v podstatě využije jen to nejlepší.

Blíž než dřív

Celé partnerství je poměrně zvláštní, neboť značka OnePlus od samotného začátku je dceřinou společností Oppo. Může to tedy nepřímo naznačovat, že OnePlus se moc nedaří a Oppo jej chce tímto způsobem podržet. Zařízení od OnePlus budou mít nulovou čistou ziskovou marži, což znamená, že výnosy pokryjí pouze veškeré náklady. Z případného výsledku do plusu/mínusu si by mohlo Oppo vypočítat návratnost počáteční investice.

Navíc OnePlus bude teď více zaměřeno na vyšší třídu, zatímco Oppo si pohlídá střední a nižší patra mobilního trhu. Zařízení OnePlus půjdou zakoupit výhradně on-line cestou, přičemž jejich servis ke všemu zajistí přes 1 000 servisních center Oppo. Novým prodejním kanálem se stává oficiální e-shop Oppo, kam zamíří veškerá zařízení včetně chytrých telefonů.

Znovuspuštění čeká aplikaci OnePlus Community, která funguje jako diskusní fórum pro fanoušky značky. Nakonec můžeme s napětím očekávat, jak se konkurence popere s připravovanými novinkami od OnePlus. Vzpomínanou marži určitě promítnou do celkové kvality a rozhodně ve vyšší třídě nesejdou ze standardu po stránce zpracování nebo výkonu.

Zdroje: gizmochina.com, sammobile.com



Domů Články OnePlus a Oppo uzavírají výhodnou dohodu pro obě strany

reklama reklama