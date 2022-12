Nová funkce na Instagramu řekne, zdali je váš obsah vhodný k doporučení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram oznámil novou funkci, která upozorní na to, pokud není váš obsah, jako jsou fotky nebo videa způsobilé pro doporučení v kanálech, jako jsou Reels nebo Prozkoumat.

Instagram vylepšuje centrum Stav účtu

Instagram tuto funkci přináší především pro firmy a tvůrce obsahu, aby lépe porozuměli tomu, jak kvalitní obsah produkovat. Jedná se tak o rozšíření informačního centra „Stav účtu“, které si může každý majitel instagramového účtu vyhledat v nastavení účtu a zjistit tak, zdali zveřejňovaný obsah neporušuje zásady komunity.

Pokud se v centru Stav účtu objeví obsah, který není způsobilý pro doporučení ve zmiňovaných kanálech, objeví se zde i ukázka zveřejněného obsahu, který může být v rozporu s doporučením Instagramu. V tomto místě pak bude možné příspěvek upravit, nebo smazat.

„Víme, že pro mnoho tvůrců je doporučení jejich obsahu Instagramem skvělý způsob, jak oslovit nové fanoušky a rozšířit své publikum,“ uvedl Instagram v příspěvku na blogu. „Proto je pro nás důležité, aby tvůrci rozuměli našim pokynům a byli schopni vědět, zda něco, co zveřejnili nebo mají ve svém profilu, může mít vliv na dosah k jejich sledujícím. To je také důvod, proč zavádíme možnost nesouhlasit s naším rozhodnutím, aby se náš kontrolní tým mohl co nejrychleji znovu podívat a my mohli pokračovat ve zdokonalování naší detekční technologie.“

Pokud si tuto novou funkci chcete ověřit, naleznete ji v Nastavení – Účet – Stav účtu.

Zdroj: techcrunch.com



