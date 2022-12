iPadOS 16.2 přináší Freeform a Stage Manager pro externí monitor

Připravte se ale na to, že budete muset mít iPad minimálně s procesorem M1, případně pak M2. Stage Manager na jiném monitoru bez těchto procesorů nespustíte.

V rámci iPadOS 16.2 Apple dohnal to, co původně sliboval. Přichází dvě hlavní funkce, multitasking Stage Manager podporuje externí displej/monitor, a aplikace Freeform pro vícečlenný brainstorming a produktivitu je nyní k dispozici pro iPad.

Freeform je jednou těch z flexibilnějších a přizpůsobitelných aplikací, které Apple po dlouhé době vyvinul. Jedná se o takovou digitální tabuli, která má být ideální pro brainstorming a dává uživatelům možnost vidět, sdílet a spolupracovat na jednom místě – podporuje Apple Pencil. Uživatelé si tak mohou prohlížet příspěvky od ostatních uživatelů a k tomu provádět úpravy v reálném čase.

Pravděpodobně vás ale nejvíce zajímá Stage Manager. Pokud používáte iPad s čipem M1 nebo M2, můžete místo pouhého zrcadlení připojit i externí displej a rozšířit tím obrazovku iPadu. To znamená, že můžete mít různé skupiny aplikací spuštěné jak na displeji iPadu, tak na externím monitoru, stejně jako na Macu.

Po připojení k monitoru je externí displej standardně bez obsahu. Pokud ale přesunete kurzor na tuto obrazovku a spustíte aplikaci z doku, objeví se právě na externím displeji. Můžete také kliknout na jakoukoli otevřenou aplikaci na obrazovce iPadu a poslat ji na ext. displej prostřednictvím nabídky se třemi tečkami v horní části obrazovky.

Stejně jako na displeji iPadu nelze rozložení aplikací na externím displeji plně přizpůsobit. Místo toho existuje široká škála nadefinovaných velikostí. Máte tedy určitou flexibilitu při přesunu aplikací, kam chcete, ale dokonalá manipulace s pixely, jak jste zvyklí z Macu, možná není. Suma sumárum by teď používání iPadu mělo být mnohem efektivnější než doposud. Dříve bylo totiž možné zrcadlit pouze obsah z iPadu.

Zdroj: engadget.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!