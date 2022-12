Vánoční tipy na elegantní dámské chytré hodinky ARMODD [komerční článek]

Čas štědrého dne neviditelně „tiká“ stále mocněji. Sháníte na poslední chvíli ještě skutečně zajímavý dárek prp kamarádku/partnerku/manželku/dceru?

A co třeba elegantní dámské chytré hodinky od renomované české značky ARMODD? Vánoce, chytré a české? To by mohlo být dobré combo! Dáme vám pár tipů. Navíc za velmi rozumnou cenu!

ARMODD Squarz 11 PRO

Proč jí je koupit?

Plně dotykový 1,86″ bezrámečkový displej s nejvyšším rozlišením 420×485 pixelů .

. Bluetooth volání a ovládání hudby.

11 sportovních režimů, měření kroků, kalorií, tepu, tlaku, saturace kyslíku i EKG.

Přes 500 ciferníků a možnost vytvořit si vlastní.

Bezdrátové nabíjení, NFC a zobrazení času i po zhasnutí ciferníku.

Náš tip

Model ARMODD Squarz 11 Pro zlatá s růžovým koženým řemínkem + silikonový řemínek.

ARMODD Wristcandy 3

Spolu s tímto modelem dostanete také dárek bezdrátové sluchátka ARMODD Earz.

Proč jí je koupit?

Rozsvícení displeje otočením zápěstí.

Bluetooth volání, notifikace.

100+ sportovních režimů, měření kroků, kalorií, tepu, tlaku i saturace kyslíku.

Přes 200 ciferníků a možnost vytvořit si vlastní.

Kovové zpracování a výborný displej.

Náš tip

Model ARMODD Wristcandy 3 zlatá.

ARMODD Silentband 3 GPS

Proč jí je koupit?

Chytré hodinky s GPS pro přesný záznam sportovních aktivit .

. Měření tepu, tlaku i saturace kyslíku.

37 sportovních režimů a podpora aplikace Strava.

Upozornění na hovory, SMS i notifikace.

Široká nabídka ciferníků s možností vlastní fotografie

Náš tip

Model ARMODD Silentband 3 GPS zlatá.



