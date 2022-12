Zdroj: Huawei

Chytré hodinky začínají získávat nejrůznější senzory. Pakliže se budete poohlížet po těch nejvybavenějších, tak nabídnou možnost měření tepu, okysličení krve, krevního tlaku, EKG a dnes i tělesné teploty. Dalším krokem asi bude i možnost detekce hladiny cukru v krvi, ale na něco tak pokročilého si budeme muset počkat. Brzy se ale dočkáme další novinky, která využije stávající senzory.

Respirační infekce

Huawei se již tak moc nemůže zaměřovat na smartphony, byť stále hledá způsoby, jak vyřešit komplikace se sankcemi, případně jak je obejít. Mezitím se čím dál více zaměřuje na chytré příslušenství. Typickou ukázkou je poslední model Huawei Watch D. Brzy se ale dočkáme další funkce, která využije stávající senzory.

Společnost si totiž nechává patentovat technologii, která se zaměřuje na detekci respirační infekce. Nebude se jednat o naprosto přesnou technologii, jako spíše o systém varování, který by měl upozornit uživatele na možné onemocnění. Právě některé nemoci zasahující respirační ústrojí se neprojevují ihned. Huawei chce využít maximum senzorů včetně měření tepu, okysličení krve, tělesné teploty a také mikrofonu pro záznam dýchání.

Systém by měl mít tři fáze. Ta první by měla hlídat možnou detekci onemocnění. Při pozitivním nálezu by měl systém vyzvat ke kompletní diagnostice. Výsledek by měl uživatele upozornit nebo rovnou vyzvat k návštěvě lékaře. Výhodou tohoto systému bude i to, že bude stačit softwarová aktualizace. To by znamenalo, že i stávající modely by mohly tuto funkci nabízet a nebylo by potřeba pořizovat nové zařízení. Bohužel nevíme, v jakém stádiu vývoje je tato technologie a ani jestli se objeví v komerčním produktu.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Huawei chce přinést detekci respirační infekce

reklama reklama