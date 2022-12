Epico magnetický stojan pro iPad, splní požadavky pro moderní produkt? [recenze]

Zdroj: Epico

Magnetický stojan Epico Magnetic Stand for Apple iPad má sloužit jako elegantní doplněk pro váš tablet. Splňuje ale požadavky pro moderní produkt? Redaktor Zdeněk Koutský stojan od české společnosti Epico testuje tři měsíce a zde je jeho hodnocení.

Společnost Epico netřeba hloubkově představovat: česká firma založena v roce 2014; zaměření na elektronické příslušenství kompatibilní se značkami, jako je Apple a Samsung; dodavatel řetězců Apple Premium Reseller. Více se o Epico dozvíte přímo na stránkách na tomto odkazu.

S Epico spolupracujeme několik let a vnímáme velké změny produktů. Ani tak o jaké produkty jde, ale o celkové designové sjednocení. Cítíme minimalismus, ergonomii, jednoduchost a hodnotu. Jako kdybychom mluvili o Applu.

Epico před nějakou dobou vydalo na trh svůj magnetický stojan pro iPad. Ačkoliv jde pouze o stojánek, nabízí zajímavý uživatelský zážitek. Po několika měsících používání vám přináším své dojmy z tohoto příslušenství pro iPad.

Design a dojmy

Na první pohled se stojan od Epico výrazně liší od konkurenčních stojanů pro iPad. Máme tu hliníkovou konstrukci, velkou magnetickou desku pro připnutí iPadu a hliníkový kloub pro 360°rotaci. Neumím si moc představit, že by někdo tento konkrétní stojan používal při častém cestování, jelikož nelze složit do menších rozměrů. Je to přesně ten typ stojanu, který máte v kanceláři u svého externího monitoru.

V současné době vlastním poslední verzi iPadu Air. Tento model má díky změně designu na zadní straně stejné magnety jako iPad Pro. Takže tento stojan perfektně spolupracuje i s iPadem Air (pozor, ne se staršími generacemi, které nemají na zadní straně magnety). Epico Magnetic Stand for Apple iPad má prémiovou povrchovou úpravu, silný magnet s hladkou akrylovou vrstvou drží iPad na svém místě. Zdá se, že je vrstva i odolnější vůči poškrábání, za celou dobu používání jsem si nevšiml jediného škrábance. Obecně si troufám říct, že je to v podstatě prázdný šedý obdélník umístěný nad kovovým stojanem ve stylu iMacu. Na přední straně nenajdeme ani logo výrobce, čili zde máme maximální jednoduchost.

Stojan je velmi dobře nastavitelný. Můžete jej naklápět dopředu a dozadu a tím nastavit správný úhel. Také můžete přepínat mezi orientací na výšku a na šířku. Magnetické uchycení je velmi, velmi silné. Jakmile iPad správně připevníte, není absolutně možné, aby se nějakým způsobem posunul. Připravte se také na to, že pokud budete chtít iPad vzít do ruky, budete muset trochu zatlačit. Magnet je opravdu silný.

Na zadní straně se pak nachází drobné logo Epico, ještě důležitější je ale díra na prostrčení kabelů. Budu se opakovat, ale iPad na stojanu působí jako malý iMac. Po designové stránce nádhera na stole. Rozměry pak činí 260 x 244 x 120 mm, váha 830 gramů bez iPadu.

Poslední verze macOS a iPadOS podporují funkci Universal Control. Jedná se o rozšíření kontinuity. Pokud umístíte iPad vedle Macu, pohybem kurzoru sem a tam rozpozná, které zařízení je ovládáno. Nejlepší ale na tom je, že funkce podporuje více než dvě zařízení. V praxi tak můžete přetáhnout soubor z iPadu přes dva Macy. iPad na stojanu Epico nemusíte tak mít pouze jako externí monitor, ale jako plnohodnotné zařízení.

Cena a závěr

Magnetický stojan Epico Magnetic Stand for Apple iPad lze pořídit za 2 199 Kč. To je v podstatě podobná úroveň, na které se nachází konkurenční značky. Samozřejmě najdete levnější varianty, například od Fixed. Troufám si tvrdit, že u Epico dostanete přece jen lepší pocit z používání, tzv. lepší „user experience“. Levnější varianty pro změnu nemusí používat magnet, což znamená, že budou podporovat starší iPady. Právě ale silný magnet přináší pohodlnou a bezpečnou manipulaci s iPadem, kvůli kterému se toto příslušenství vyplatí (z mého pohledu).

Stojan mohu doporučit. Líbí se mi elegantní a jednoduchý design, použité materiály a už zmíněný silný magnet, který tablet drží na jednom místě. A abych odpověděl na otázku v úvodu, ano, tento stojan dle mého názoru plně splňuje požadavky pro moderní produkt.

Klady:

Otočné klouby pro nastavení magnetické plochy držáku v rozsahu 360°

V zadní části držáku je otvor pro vedení kabelů

Silný magnet pro pevné uchycení iPadu

Držák z kvalitního hliníku s akrylovou povrchovou úpravou

Elegantní provedení vhodné do kanceláře i domácnosti

Držák určen pro iPad Pro 11″/Air 10.9″

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti Epico. Produkt si detailně můžete prohlédnout ZDE



