Honor oznámil model X5 s Android Go

Základní vstupenku do světa chytrých telefonů uvádí čínská firma Honor, která bez velkých oficialit přináší přírůstek s označením X5. Telefon má být sice dostupný v celosvětovém měřítku, ale jen ve vybraných zemích. Vzhledem k tomu, že toto zařízení spadá do programu Android Go, tak jej nejspíš můžeme očekávat v rámci méně rozvinutých trhů.

Lepší základ

Přední část disponuje 6,5palcovým TFT LCD displejem s HD+ rozlišením a klasický „Waterdrop“ výřez vyplňuje obyčejná 5megapixelová kamerka na oblíbené selfie snímky. Hardwarovou stránku zastupuje osmijádrový procesor Helio G25 od MediaTeku vedle 2GB operační paměti RAM. Uživatelská data pojme 32GB interní úložiště, které lze rozšířit pomocí paměťové microSD karty.

Záda nesou výrazný ostrov vyhrazený pro fotoaparát, kde čeká pouze hlavní 8megapixelový snímač a LED blesk pro přisvětlení snímků. Příjemným benefitem je použitý materiál vzadu, přičemž se jedná o napodobeninu kůže dohromady ve třech barvách – černá, modrá, oranžová. Celkovou výdrž udává 5 000mAh baterie s 10W nabíjením. Výpis také zahrnuje vstup pro microUSB port, 3,5mm audio jack, funkci dual-SIM nebo systém Android 12 v edici Go.

Prodejní cena po přepočtu startuje od hranice 2 412 Kč.

