Chrome 108 přináší passkey, revoluci bez hesel

Najdete mnoho pouček o tom, jak si správně vytvořit heslo. Základem je například nepoužívat jeden řetězec znaků pro více než jeden účet, ale pak je zde tak trochu problém, jak si zapamatovat všechna hesla. Řešením jsou správci hesel, kteří se o unikátní a komplikované heslo postarají sami. Díky nové technologii Web Authentication API bylo možné vytvořit revoluční systém, kde již není potřeba generovat heslo. Nyní oficiálně přichází do Chromu 108.

Passkey

Pokud již nyní používáte správce hesel, tak přechod na novinku pro vás bude velmi jednoduchý a možná si ani nevšimnete změny. Jednoduše správce hesel již nebude nabízet automatické vygenerování hesla, protože webová stránka s podporou Passkey nebude nic takového vyžadovat.

Při registraci nebo přihlášení, a při podpoře na straně softwaru u uživatele a webové stránky, jednoduše zvolíte možnost použití Passkey. Autentizace tedy proběhne mezi webovou stránkou a správcem hesel, přičemž uživatel bude muset jen potvrdit svou identitu skrze konkrétní zařízení. Ve většině případů se bude jednat zřejmě o mobilní telefon, takže bude postačovat odemknutí mobilu, k čemuž je nutné využít například biometrii (otisk prstu nebo sken obličeje) nebo PIN, případně jiné zabezpečení. Nic víc není potřeba.

Právě Chrome 108 oficiálně zavádí tento systém do praxe, a to na platformách Android, Windows a macOS. Na mobilu tedy k přihlášení bude postačovat otisk prstu, co se týče počítače, tak použijete svůj mobilní telefon k naskenování QR kódu a následného ověření, jak jde vidět na animaci níže.

V Chromu je vše zajištěno pomocí Správce hesel od Googlu, takže dochází i k synchronizaci. Nemusíte se tedy bát, že byste na jiném zařízení se svým účtem nemohli využít tuto metodu. Stejnou technologii nabízí nebo budou zcela podporovat i společnosti Apple a Microsoft. Jedná se tedy o nový standard, v rámci kterého se více eliminuje možnost úniku hesel, jelikož je nemá uložená konkrétní webová stránka a v podstatě neexistují. Bylo by nutné se dostat přímo do vašeho zařízení, což je méně pravděpodobné, pokud používáte například biometriku a dodržujete zásady bezpečného používání služeb a internetu.

