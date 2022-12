Nové datum představení Xiaomi 13 a 13 Pro [aktualizováno]

Xiaomi 13; Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 8. 12.

Xiaomi odložilo uvedení novinek a zatím se nevědělo, na kdy je stanovené nové datum. Společnost ale čerstvě uvedla, že se Xiaomi 13 a 13 Pro představí 11. prosince ve 12:00 našeho času. Současně se zveřejněním této informace jsme se dočkali oficiálních obrázků.

Aktualizováno 3. 12.

Původně jsme se měli dočkat představení Xiaomi 13 již 1. prosince, ale samotná akce byla odsunuta na zatím neznámé datum. Mezitím se objevily snímky, nebo respektive obrázky Xiaomi 13 Pro. Kromě designu se dozvídáme i některé specifikace. Jedna z variant nabídne 8 GB RAM, přičemž bude možné využít 5 GB virtuální paměti navíc. Procesor Snapdragon 8 Gen 2 bude mít maximální frekvenci 3,19 GHz. Android bude samozřejmě ve verzi 13 s nadstavbou MIUI 14. Zatím se spekuluje, že nové datum uvedení novinek by mohlo být 8. nebo 9. prosince, ale na potvrzení si budeme muset počkat.

Aktualizováno 28. 11.

Původně se jednalo jen o spekulaci, ale nyní je již jasno. Přímo společnost Xiaomi zveřejnila pozvánku na uvedení nových mobilních telefonů a také nadstavby MIUI 14. Konkrétně se tedy vše odehraje v 19:00 čínského času 1. prosince. Zatím ale není jasné, kdy bude představení pro globální trh.

Aktualizováno 27. 11.

Není pochyb, že nejnovější série Xiaomi 13 dostane procesor Snapdragon 8 Gen 2. Poslední spekulace naznačují, že by k představení mělo dojít již 1. 12. 2022, ale mělo by se jednat o uvedení pro čínský trh. Zbytek světa si bude muset počkat, zřejmě až do ledna nebo února, ale to je jen náš odhad.

Původní článek 8. 11.

Již jsme zde měli první náznaky chystaných novinek Xiaomi 13 a 13 Pro, ale až nyní se dozvídáme, jak budou oba modely vypadat. Zatím sice nejsou k dispozici reálné fotografie nebo tiskové rendery, ale vzhledem k tomu, že aktuální podoba pochází z dílny @onleaks, tak se dá považovat vzhled za takřka finální.

Nová série

Zdroj těchto rednerů má velmi dobrou historii a zpravidla je velmi přesný. Základní model nabídne plochý displej, který bude mít 6,2palcovou úhlopříčku. O výkon se bude starat samozřejmě zatím nepředstavený Snapdragon 8 Gen 2. Bohužel nejsou součástí tohoto úniku nějaké přesnější informace o výbavě, ale jde vidět, že na zadní straně budou tři foťáky. Čtečka otisků prstů bude samozřejmě v displeji.

Co se týče rozměrů, tak by měl mobil trochu narůst oproti Xiaomi 12, ale půjde o desetiny milimetrů až milimetry (Xiaomi 13 – 152,8 x 71,5 x 8,3 mm VS. Xiaomi 12 – 152,7 x 69,9 x 8,2 mm). I verze Xiaomi 13 Pro nepůjde jen o zvětšování. Sice bude mobil o něco silnější, ale také bude o něco nižší (Xiaomi 13 Pro – 163,0 x 74,6 x 8,8 VS. Xiaomi 12 Pro – 163,6 x 74,6 x 8,2 mm).

Displej by měl mít úhlopříčku 6,65 palců, což je o něco menší rozměr oproti původní generaci. Xiaomi se samozřejmě pokusí nabídnout ty nejlepší specifikace u obou modelů, ale stále má co dohánět. Pokud by chtěla společnost skutečně oslovit případné zájemce, tak by musela například nabídnout certifikaci IP68, což stále není u tohoto výrobce zcela běžné.

Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro; Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

