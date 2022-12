Apple dominuje prodejům telefonů, Samsung je o více než dvojnásobek pozadu

Apple je dominantní hned v několika ohledech. Připomenout si ale musíme také jeho bezpečnostní problémy, byť na ně velmi rychle reagoval. Pozitivní pro společnost je, že se jí daří vydělávat.

Nový report odhalil, že právě Apple letos zřejmě dominuje globálnímu segmentu příjmů z prodeje chytrých telefonů. Data hovoří jasně, Apple získal obrovský náskok před svou konkurencí. Díky Counterpoint Research máme náhled do detailů.

Apple se dokázal udržet na trůnu a dokonce se mu podařilo zvýšit svůj podíl tržeb v rámci celosvětového trhu s chytrými telefony. Což je paradoxní, jelikož celosvětové prodeje telefonů poklesly meziročně o 3 %. Během této doby došlo také k 12% poklesu dodávek, ale zato došlo k 10% nárůstu průměrné prodejní ceny (ASP).

V celkovém prodeji tvořili 5G telefony ve čtvrtletí až 46 % dodávek, což je nové maximum. Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaujala dominantní postavení společnost Apple s 42% podílem na celosvětových tržbách smartphonů. Jedná se o slušný nárůst, protože ve stejném období minulého roku činil podíl 37,1 %. Nutno podotknout, že prodejům pomohly nová zařízení iPhone 14, 14 Pro a 14 Pro Max.

Data o prodejích iPhone 14 Plus nejsou zřejmě k dispozici, jelikož se telefon začal prodávat až v prvním říjnovém týdnu 2022. Na druhém místě se umístil Samsung s 18,3% podílem na tržbách a za ním hned Xiaomi s 8,3% podílem. Nová řada iPhone 14 si tak vede velmi dobře. Růžky ale vystrkují Oppo (6 %) a Vivo (5 %).

Zdroj: gizmochina.com

