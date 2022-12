Zdroj: Dotekománie

Youtube testuje novou funkci ukládání videí do fronty pro přehrání

Youtube začíná testovat novou funkci v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Jedná se o možnost ukládat videa do fronty pro postupné přehrávání. Tato funkce je již dlouhou dobu k dispozici na webu a nyní se dostává i do mobilních aplikací.

Uživatelé mají již nyní možnost si videa, která si chtějí pustit později, uložit do seznamu videí, nebo do seznamu „Přehrát později“. Tato novinka bude primárně sloužit k tomu, aby si uživatelé mohli vkládat videa a skladby do fronty přehrávání, které se po ukončením křížkem, nebo ukončením aplikace vyprázdní. Jedná se tedy o dočasný seznam.

Po zapnutí této funkce mají testeři aktuálně k dispozici přístup k novému tlačítku „Přehrát poslední ve frontě“ V nabídce přes tři tečky u videa je možné toto video zařadit na konec fronty, nebo je možné vytvořit novou frontu. Jakmile dohraje video, automaticky se spustí další video uložené do fronty. Pořadí videí ve frontě je možné měnit a také je možné z fronty odstranit.

Novinka bude dostupná v mobilní aplikaci jak pro iOS, tak i pro Android a měla by se dostat ke všem uživatelům 28. ledna.

