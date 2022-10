Huawei odhalil svůj Smart Screen v přenosné verzi

Zdroj: Huawei

Čínská společnost Huawei ukázala jeden nový přírůstek v podobě zařízení do chytré domácnosti. Dnešní novinku oficiálně poznáváme jako Smart Screen Portable Version, a jak už vychází ze samotného názvu, jde o chytrý displej v kompaktních rozměrech. Oproti ostatním v řadě jde právě o nejmenšího zástupce určeného jen na stůl.

Zobrazovací panel má úhlopříčku 10,4 palce při 4K rozlišení, takže o kvalitní obraz nemusí být nouze. Osvědčení od TÜV Rheinland potvrzuje zvýšenou ochranu očí před modrým světlem. Vpředu také neschází senzor okolního světla na automatickou úpravu jasu nebo 8megapixelová kamerka pro videohovory. Pod displejem nelze přehlédnout masivní audiosystém integrovaný do hranaté základny, který dokonce umí 5tikanalový zvuk.

Paměťová konfigurace existuje pouze jedna, a to 4GB operační paměť RAM se váže k 64GB internímu úložišti. Výrobce dovnitř sice ještě dostal obrovskou 10 995mAh baterii, ale přesnou výdrž bohužel zatím neuvádí. Vše koneckonců podtrhuje možnost ovládání dalších chytrých doplňků v domácnosti přes rozhraní Xiaoyi Butler. Předprodej startuje od 20. října, do té doby snad již budeme znát konečnou cenovku. Následně do volného prodeje přejde až 31. října.

