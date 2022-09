Zřejmě se chystá nástupce Huawei P50 Pocket

Zdroj: Huawei

Na konci minulého roku jsme se dočkali novinky Huawei P50 Pocket, tedy smartphonu véčkového typu s ohebným vnitřním displejem. Zamířil dokonce i na náš trh, ale se značně vyšší cenou než konkurenční model Galaxy Flip3. Dnes zde již máme Galaxy Flip4 (recenze) a zřejmě Huawei plánuje nabídnout podobný model.

Huawei P60 Pocket?

Podařilo se zachytit smartphone s kódovým označením BAL-AL80 v rámci certifikačního procesu čínského úřadu TENAA. Odhadujeme, že se jedná o nástupce Huawei P50 Pocket, ale zatím nevíme, jaké dostane označení. Jde jen předpokládat, že se novinka bude jmenovat Huawei P60 Pocket.

Bohužel neznáme jakékoliv specifikace, tedy až na samotnou baterii. Ta bude mít kapacitu 4 260 mAh, což je navýšení oproti minulému modelu o 260 mAh. Zřejmě se tak dostane na změnu konstrukce a možná zvětšení smartphonu, ale to jen odhadujeme. Vzhledem k uspořádání foto modulu odhadujeme, že se zde neodehrají nějaké velké změny.

Je zde také možnost, že by se mohlo opět jednat o Huawei P50 Pocket, ale tentokrát ve verzi s podporou pro sítě páté generace. Ale to by znamenalo, že by nakonec nevyšel s nálepkou Huawei, ale spíše pod jinou společností, aby nedošlo k porušení sankcí. Budeme si muset počkat nějakou chvíli na bližší informace, případně na nějaké další úniky.

