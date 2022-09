Instagram dostal pokutu 405 milionů eur

Zdroj: EU

Velké společnosti se mnohdy pohybují na velmi tenkém ledě, co se týče dodržování nařízení, legislativy a standardů. V posledních letech se hodně řeší ochrana soukromí a vzhledem k tomu, že vzniklé zákony jsou dosti přísné, tak implementace všech opatření nemusí být zrovna jednoduchá. Firmy si ale snaží najít cestičky, aby nemusely vše dodržovat. To se zřejmě nyní nevyplatilo Instagramu, který dostal tučnou pokutu.

Zejména ochrana dětí

Podařilo se zjistit, že orgány DPC a EDPB v Evropské unii dospěly k rozhodnuté ve věci vyšetřování ochrany soukromí u sociální sítě Instagram. Zatím víme, že Meta, jakožto mateřská společnost, dostala pokutu ve výši 405 milionů eur, což je v přepočtu takřka 10 miliard korun, za porušení GDPR.

Bohužel zatím nemáme kompletní znění samotného rozhodnutí, na to si budeme muset počkat nějakou chvíli, až to EU orgány zveřejnění v kompletním znění. Ví se ale, že samotné vyšetřování bylo vedeno i proto registračnímu systému na této sociální síti. Instagram totiž automaticky označil dětské uživatelské profily jako veřejné, přičemž je měl nastavit jako soukromé již v základu. Dále se vyšetřování týkalo využívání dat dětí k obchodním účelům. Co si ale pod tím představit, zatím nevíme.

Dá se předpokládat, že se Meta zkusí odvolat nebo jinak zasáhnout do samotného rozhodnutí. Irský úřad DPC ale vede ještě dalších 6 vyšetřování, které se dotýkají této firmy. Navíc celý proces sledují i jiné společnosti, kterým teoreticky hrozí podobný postih. Mluví se například o TikToku.

Zdroje: 9to5mac.com, techcrunch.com



