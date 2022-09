Nové Garmin Venu Sq 2 přicházejí s vylepšeným designem a funkcemi, ale připlatíte si za ně

Zdroj: Garmin

Nově uvedené chytré hodinky Garmin Venu Sq 2 přinášejí vylepšení nejen co se týče designu, ale také vyšší výdrž baterie a nové funkce. Vše je ale vykoupeno vyšší cenovkou.

Nové hodinky Garmin Venu Sq 2 jsou tady

Hodinky přichází s živým dotykovým AMOLED displejem, který se oproti předchozí verzi zvětšil, a to z původních 1,3 mm na 1,4 mm. Displej přináší plně barevné menu a ciferníky. Hodinky rovněž dostávají lepší výdrž baterie, která by na jedno nabití měla vydržet až 11 dní. Ruku v ruce s výdrž Garmin do hodinek přidal také nové funkce. Součástí je více než 25 sportovních režimů a předinstalované tréninky, mezi které patří například kardio, nebo HIIT. Pro ty, kteří trénují na maraton, je určen bezplatný tréninkový plán Garmin Coach.

Hodinky samozřejmě sledují i srdeční tep, a to po celý den, během tréninků, nebo během spánku. Mezi další funkce pak patří měření okysličení krve SpO2, Body Battery a Health Snapshot. Mezi sledované zdravotní ukazatele patří také sledování stresu a spánku. Ve výbavě nechybí ni služba Garmin Pay a pokud si zakoupíte řadu Venu Sq 2 Music Edition, budete mít k dispozici i uložiště pro hudbu.

Hodinky na trh přicházejí s cenovkou 249,99 dolarů, což je o 50 dolarů více, než kolik stála předchozí řada. Pokud si budete chtít pořídit verzi Music Edition, budete si muset připlatit dalších 50 dolarů.

