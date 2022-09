Honor ukázal tablet Pad X8 ve verzi Lite

Zdroj: HiHonor

Na letošním ročníku veletrhu IFA v Berlíně neukázal Honor pouze jeden tablet Pad 8, ale rovnou dva, i když s výrazně slabší výbavou. To může být jeden z důvodů, proč nedostal tolik prostoru před ostatními novinkami. Čínský výrobce by měl tablet Pad X8 Lite vypustit také do Evropy, takže český trh o něj nemusí být ošizen. Nicméně prodejní cenu zatím drží pod pokličkou.

Žádný přepych

Do přední části si našel cestu 9,7palcový LCD displej s rozlišením 1 280 x 800 pixelů nebo 2megapixelová kamerka na video hovory. V těle o tloušťce 7,55 mm se nachází obyčejný procesor Helio G80 od MediaTeku napojený k 3/4GB operační paměti RAM a 32GB internímu úložišti. Případný nedostatek místa lze naštěstí vyřešit pomocí slotu pro paměťové microSD karty.

Záda jsou osazena jedním 5megapixelovým objektivem fotoaparátu a 5 100mAh baterií, která zvládne jen základní 10W nabíjení. Dvojice přítomných reproduktorů byla doplněna o technologii Histen Audio. Softwarové rozhraní zastupuje Magic UI 6.1 vycházející z Androidu 12, v němž například lze otevřít až 4 okna najednou. Seznam výbavy podtrhuje 3,5mm audio jack, funkce Bluetooth 5.1, USB-C port či šuplík pro datovou SIM kartu. Datum zahájení prodeje budeme znát v nejbližší době.

Zdroje: hihonor.com, gizmochina.com



