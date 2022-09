Microsoft končí s klávesnicí SwiftKey pro iOS

Zdroj: pocket-lint (se souhlasem)

V roce 2016 společnost Microsoft odkoupila populární klávesnici SwiftKey, která nabrala na popularitě zejména na Androidu. Klávesnice se ihned dostala i na iOS, jakmile Apple povolil používání alternativních klávesnic. Nyní zde ale máme pro některé uživatele smutnou zprávu.

SwiftKey konÄŤĂ­

Microsoft se z ničeho nic rozhodl, že SwiftKey klávesnice bude dostupná jen pro mobilní telefony se systémem Android. Na platformě iOS oficiálně aplikace skončí již 5. října, respektive bude ukončena podpora a také aplikace zmizí z AppStore. Nikdo si ji tedy již nebude moci od tohoto datumu stáhnout, přičemž nebude zde ani možnost, jak ji dostat do iPhonu.

SwiftKey nadále bude fungovat na iPhonech, jen aplikace jako taková nedostane jakoukoliv podporu a tudíž ani aktualizaci. Pokud si ji tedy chcete vyzkoušet, máte ještě čas si ji nainstalovat. Jakmile ale resetujete své zařízení do továrního nastavení, již ji nenainstalujete, takže ani na nový iPhone ji nedoatanete.

Microsoft neposkytl jakékoliv vyjádření a není jasné, co firmu vedlo k tomuto rozhodnutí. Je možné, že nebyl rentabilní vývoj, ale to je jen náš odhad. Co se týče verze pro Android, tak zde se nic nezmění a stále se bude pracovat na této verzi.

Zdroje: neowin.net, phonearena.com

reklama reklama