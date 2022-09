Google brzy spustí novou funkci ve službě Sdílet nablízko

Google pracuje na nové funkci, která bude součástí služby Sdílet nablízko. Nová funkce Self Share by měla umožnit uživatelům snadnější sdílení souborů mezi zařízeními pod stejným Google ID.

Nová funkce Self Share ve službě Sdílení nablízko

První informace o této funkci se objevily počátkem tohoto roku. Google nyní oznámil, že se tato funkce dostane k uživatelům během několika příštích týdnů. Sdílení nablízko je v podstatě ekvivalent pro službu AirDrop od Applu a nabízí sdílení souborů napříč zařízeními Android a ChromeOS pod jedním Google ID. Sdílet lze fotografie, videa, nebo i celé složky. V současné době musí uživatel každou žádost o sdílení schválit, což není úplně ideální, pokud sdílíte více souborů najednou.

Nová funkce Self Share by měla právě odstranit nutnost schvalovat každou žádost samostatně. Nově bude stačit při sdílení vybrat příslušné zařízení s Androidem, které je přihlášeno k vašemo Google účtu a přenos začne automaticky do daného zařízení i přes to, že bude mít vypnutou obrazovku. Společnost Google v tuto chvíli neposkytla přesný termín, kdy bude nová funkce zavedena, nicméně se očekává, že by to mohlo být v řádu několika příštích týdnů.

