Zdroj: Dotekománie

Do aplikace WhatsApp pravděpodobně dorazí funkce, která by umožnila společnosti získávat zpětnou vazbu k aktualizacím

Aplikace WhatsApp se překotně vyvíjí. Prakticky neustále vás informujeme o novinkách, které jsou vyvíjeny nebo které právě do aplikace dorazily. Mezi další patři funkce, která by umožnila společnosti provádět průzkumy jako zpětnou vazbu na nové funkce.

Novinka pro zpětnou vazbu v aplikaci WhatsApp

Tyto průzkumy by měly fungovat jako klasický chat. WhatsApp by zde měl vystupovat co by ověřený obchodní účet. Pro zasílání zpětné vazby společnosti WhatsApp bude vždy vybírána určité skupina uživatelů. Pokud budete patřit mezi ně, přijde vám pozvánka, kterou bude možné přijmout, nebo odmítnou. Po přijetí pozvánky bude možné společnosti WhatsApp zaslat zpětnou vazbu ke konkrétní nové funkci, na kterou se průzkum váže.

Pokud nebudete chtít dostávat pozvánky, je možné účet standardně zablokovat. Společnost se nicméně snaží tímto způsobem nahradit zasílání zpětné vazby skrze emailové zprávy zasílané vývojářům. Funkce se poprvé objevila ve vývojové verzi aplikace pro iOS, nicméně vzhledem k tomu, že zpětná vazba je potřeba napříč všemi platformami, lze očekávat tuto novou funkci i pro Android.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Do aplikace WhatsApp pravděpodobně dorazí funkce, která by umožnila společnosti získávat zpětnou vazbu k aktualizacím

reklama reklama