Další iPhone 15 by mohl nést označení Ultra a mohl by natáčet v 8K rozlišení

Apple před dvěma týdny uvedl nové iPhony 14 a již nyní se začínají objevovat první zvěsti o tom s čím by mohl přijít příští model. Informace přicházejí z poměrně spolehlivých zdrojů, a tak by nemusely být vzdáleny od reality.

Co nového by mohl přinést iPhone 15 s označením Ultra?

V další generaci iPhonů by mohlo dojít k menším změnám v označení. Jak již naznačili analytici Ming-Chi Kuo a Mark Gurman, nejvyšší model iPhone Pro Max by nově mohl nést označení Ultra, což by i více odpovídalo logice označení čipů pro MacBooky a také chytré hodinky Apple Watch. Právě možný iPhone Ultra by se měl vyznačovat špičkovými technickými specifikacemi. LeaksApplePro přicházejí se zvěstmi, které říkají, že by iPhone 15 Ultra mohl přinést možnost nahrávání videa v 8K rozlišení.

Je možné, že stejnou kvalitu videa bude podporovat i iPhone 15 Pro. Analytik Kuo také naznačuje, že by iPhone Ultra mohl být vybaven periskopickou čočkou s šestinásobným zvětšením a dále 12MPx 1/3″ senzor se stabilizací. Vedle těchto vylepšení by nový iPhone měl také dostat lepší výdrž baterie, která by se mohla prodloužit o 3-4 hodiny. Očekává se také, že by modely Pro a Ultra mohly obdržet nové čipy A17, zatímco základní model a model Plus pravděpodobně poběží na stávajících čipech A16. Spekuluje se také o tom, že by notch, který obsahuje Face ID, přední fotoaparát a další senzory mohl být ukryt pod displej, nicméně zde bude záležet, jak daleko se Apple dostane ve vývoji.

