Hodinky Amazfit GTS 4 a GTS 4 Mini oficiálně představeny

Nejnovější hodinky GTR 4 od firmy Amazfit doplňuje ještě dvojice dalších zařízení, které jsou známé pod označením GTS 4 a GTS 4 Mini. Zatímco model s přívlastkem Mini bude cenově dostupným zástupcem, tak GTS 4 nabídne hlavně hranatou konstrukci oproti GTR 4. Novinky byly poprvé k vidění během berlínského veletrhu IFA, takže lze oficiální prodej očekávat i v našich končinách.

Brácha má prima bráchu

U GTS 4 především vyniká 1,75palcový AMOLED displej s rozlišením 450 x 390 pixelů. Uvnitř ukrytá baterie o velikosti 300 mAh by měla vydržet necelý týden a senzor BioTracker 4.0 PPG vám změří od tepové frekvence přes spánkovou aktivitu až po okysličení krve. Vlastní rozhraní Zepp OS 2.0 obsahuje až 150 ciferníků nebo maximálně přesnou polohu zajistí dvoupásmové GPS. Nesmíme vynechat ani funkci Always On, hlasovou asistentku Alexa, integrovaný mikrofon s reproduktorem pro telefonování.

Za druhý konec tahají GTS 4 Mini vybavené 1,65palcovým HD displejem rovněž s funkcí Always On či 270mAh baterií zaručující výdrž 15 – 45 dnů dle způsobu používání. Sportovce jistě potěší více než 120 režimů či všechny potřebné senzory včetně GPS. Prodej na českém trhu by měl začít v druhé polovině září. Za verzi Mini si řeknou cca 2 500 Kč, přičemž GTS 4 pořídíte od 5 500 Kč. V obou případech půjde vybírat ze 4 barev.

