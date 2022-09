Xiaomi vrátí na trh A1, ale pod taktovkou Redmi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Možná si ještě pamatujete řadu telefonů od Xiaomi, která se chlubila systémem Android One. Tedy nebyla k dispozici jakákoliv nadstavba a nabízela se čistá verze operačního systému od Googlu. Bohužel tato řada skončila a navíc zde byly problémy s optimalizací, respektive aktualizace obsahovaly mnoho chyb. Prvním mobilem byl Xiaomi Mi A1 (recenze) a jak se zdá, výrobce chce znovupoužít tento název.

Redmi A1

Subznačka společnosti Xiaomi plánuje uvedení modelu Redmi A1, ale nečekejte, že bychom se mohli dočkat opětovného použití Android One, byť to k tomu vybízí. Dle dostupných informací se bude jednat o velmi základní mobil, který se bude chlubit zejména nízkou cenou.

Spekulace uvádí, že displej bude mít 6,5palcovou úhlopříčku s HD+ rozlišením (1600 x 720 pixelů). K dispozici bude procesor Helio A22 od Mediateku, který spadá do nejnižší kategorie. K dispozici bude mít 2 nebo 3 GB operační paměti a 32GB úložiště pro data, přičemž nebude chybět podpora pro microSD kartu. Baterie bude mít 5000 mAh a o nabíjení se postará 10W technologie.

Redmi A1 bude mít na zadní straně dva foťáky, ale hlavní nabídne jen 8MPx rozlišením. Přední strana by měla mít 5MPx foťák. Po softwarové stránce bude k dispozici Android 12, ale vzhledem ke specifikacím se asi bude jednat o verzi Go. S tím bude spojena u upravená nadstavba MIUI. Cena novinky by měla být pod hranicí 3 000 Kč. K představení by mohlo dojít již 6. září.

Zdroj: gizmochina.com



