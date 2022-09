Acer stále dělá mobily, představil model Sospiro A60

Zdroj: Acer

Společnost Acer dříve dělala mobilní telefony na denním pořádku, ale v posledních letech se tomuto segmentu vůbec nevěnuje. Spíše se stará o počítače, notebooky, příslušenství a případně další produkty. Z mobilního trhu lze zmínit nedávnou novinku tablet Enduro Urban T1. Firma ale ještě nezanevřela nad mobily, jak dokazuje novinkou Sospiro A60.

Sospiro A60

Už na první pohled je mobil Sospiro A60 trochu extravagantní, minimálně svými barvami, ale to je asi vše, co by se o tomto mobilu dalo říci. Ani nevíme, proč opět Acer vstupuje do tohoto trhu, když novinka nemá šanci na globální úspěch. Můžeme jen pochybovat o tom, že tento mobil pochází přímo z dílny společnosti Acer. Spíše bychom předpokládali, že jej vyrábí někdo jiný a jen dostal značení Acer Sospiro A60.

Pro začátek stačí říci, že tento model má pouze 3G a první zamíří do Mexika. Divili bychom se, že kdyby se objevil někde jinde. Navíc ostatní specifikace nejsou nějak závratné. Displej má 6 palců a má jen HD+ rozlišení. Zadní sestava kamer obsahuje senzory s hodnotami 8 a 2 MPx. Přední strana má také 8 MPx. Základní úložiště je o velikosti 32 GB a o výkon se stará UNISOC SC7731E ( 4 x 1,3 GHz ).

Základem je zde Android 11 Go Edition. Ve specifikacích je dokonce zastaralá technologie Bluetooth 4.2 a energii dodává baterie o kapacitě 3000 mAh. Samotná cena je sice sotva pod 2000 Kč po přepočtu, ale ani za tuto částku bychom nedoporučili tento mobil. Snad se tímto směrem nechce společnost vydat. Buď příští pokus bude hoden lepších specifikací, nebo ať zanechá podobných pokusů.

