Tablet Enduro Urban T1 od Aceru odolá i méně šetrnému zacházení

Společnost Acer na český trh oficiálně oznamuje novinku v podobě tabletu, který bude zároveň patřit mezi odolná zařízení, což není jejich úplně častým zaměřením. Tchajwanský producent chce novinku s názvem Urban T1 dostat hlavně do rodin s dětmi, kde tablety jsou často vystavovány špatnému zacházení. I to je jedním z důvodů, proč došlo k zařazení do modelové řady Enduro.

Odolnost vykoupena výbavou

Výrazně obrněnou konstrukci okupuje 10,1palcový displej s rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů a základní 2megapixelová kamerka určená na videohovory. Hardwarovou stránku obstarává čtyřjádrový procesor MT8167A od MediaTeku, operační paměť RAM o velikosti 2 GB nebo 32GB interní úložiště rozšiřitelné pomocí paměťové microSD karty.

Dále můžeme vyzdvihnout zadní 5megapixelový fotoaparát a 6 000mAh článek baterie, jejíž maximální výdrž činí 8 hodin. Zvýšenou odolnost dokládá nejen sklo Gorilla Glass od Corningu, ale také klíčové certifikace IP53 a MIL-STD 810H. Základní výbavu uzavírá operační systém Android ve starší 10. verzi. Ovšem dodávaná v ořezané edici Go, která nenabízí úplně plnohodnotné funkce. Rozhodujícím faktorem určitě bude konečná prodejní cena. Přesnou výši snad zjistíme již v nejbližších dnech či týdnech.

