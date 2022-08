Sony Xperia 5 IV odhaluje své specifikace, mohl by přijít s 6palcovým displejem

Xperia 5 III; Zdroj: Dotekománie

Sony letos představila tři nové telefony z řady Xperia 1, Xperia 10 a Xperia 5. Nadcházející model Xperia 5 se ukazuje v databází FCC, která poodhaluje jeho technické specifikace.

Sony Xperia 5 IV odhaluje specifikace

Nový model, který by měl být nástupce modelu 3. generace, by mohl vystupovat jako Xperia 5 IV. Mohl by obdržet pár zajímavých hardwarových vylepšení. Zatím není jasné, zdali Sony novou Xperii vybaví procesorem Snapdragon 8 Gen 1, nebo rovnou vylepšeným Snapdragon 8+ Gen 1. Podle dostupných informací by nový model mohl mít rozměry 155,74 x 67,1 milimetrů, což je o něco méně, než má jeho předchůdce. Co se displeje týče, tak ten by měl mít úhlopříčku 153,5 milimetrů, což by mělo činit 6 palců.

Certifikace v databázi FCC bohužel neodhaluje žádné specifikace týkající se fotoaparátu, nebo další technologické výbavy. Co se ale z databáze dá zjistit, je to, že by mohl být telefon vybaven 3,5mm audio jackem a také by telefon měl podporovat bezdrátové nabíjení. Telefon by rovněž měl podporovat moderní Wi-Fi 6 a také by měl být vybaven podporou čipových karet RFID. Termín uvedení zatím není znám, ale možná se telefon objeví na blížícím se veletrhu IFA v Berlíně.

Zdroje: gizmochina.com, notebookcheck.net



