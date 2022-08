Galaxy Watch 4; zdroj: Dotekomanie.cz

Chytré hodinky, nebo chcete-li smart watch, jsou dnes již nedílnou součástí mobilních telefonů. Na chytrých hodinkách můžeme dnes kontrolovat prakticky vše, co máme instalované v telefonu a v mnoha případech dokáží chytré hodinky fungovat i zcela samostatně.

Samsung si oproti Applu mírně polepšil v tržním podílu

Apple nikterak překvapivě kraluje trhu s chytrými hodinkami. Jeho Apple Watch jsou velmi populární a díky nim má Apple tržní podíl 29,3 %. Pokud se ale podíváme na meziroční růst, tak Apple oproti roku 2021 ztratil. Loni totiž Apple držel 30,6% podíl. Naproti tomu Samsungu, který je hned na druhé příčce, se meziročně podařilo tržní růst navýšit. Loni Samsung držel podíl 7,4 % a letos jeho tržní podíl představuje 9,2 %.

Samozřejmě to nic nemění na tom to, že Apple stále bezpečně vede. Pokud Samsung výrazně nezmění něco, co ovlivní tento tržní segment, náskok pravděpodobně nijak nezmírní. Pokud se podíváme na Apple, tak za mírným zbrzděním růstu stojí pravděpodobně představení loňského modelu Apple Watch 7, které oproti řadě 6, nepřinesly nic nového. Obratem k lepšímu by mohlo být představení letošního modelu Apple Watch, které jsou netrpělivě očekávány.

Zdroj: phandroid.com



Domů » Články » Samsung na trhu chytrých hodinek meziročně navýšil růst oproti Applu

reklama reklama