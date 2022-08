Firmy Apple a Meta jednaly o možné spolupráci

Zdroj: Dotekománie

Apple zavedl v rámci svých operačních systémů větší restrikce pro aplikace. Jednou z nejkontroverznějších, aspoň z pohledu tvůrců a provozovatelů služeb, je možnost sledování uživatelů mezi aplikacemi. Dle analýzy společnosti Insider Intelligence povolilo toto sledování jen 37 % majitelů iPhonů. A právě kvůli tomu Meta přišla o značnou částku na výdělku z reklam. Jak se ukazuje, společnosti Apple a Meta mezi sebou jednaly ještě před zavedením novinky.

Více peněz pro Apple?

Na stole byly nejrůznější plány. Například se nabízela možnost zvýhodnění zviditelněných příspěvků, kde by si Apple nebral plnou provizi. Ale nakonec tento bod padl, jelikož Meta argumentovala, že se jedná o reklamní činnost, zatímco Apple chtěl, aby se zvýhodňování příspěvků řídilo pravidly pro nákup v aplikaci.

Daleko zajímavější je ale bod týkající se možnost předplatného pro samotnou sociální síť Facebook, která by byla za poplatek kompletně bez reklam. Zřejmě na to Apple dost tlačil, jelikož z daného předplatného by měl svou provizi ve výši 30 %. To by přineslo dost peněz do pokladničky Applu.

Samotná jednání nad nejrůznějšími scénáři měla probíhat již v letech 2016 až 2018, ale jak dne víme, na ničem se firmy nedohodly a ve své podstatě na to nejvíc doplatila Meta, jelikož nový systém ohledně sledování a sběru informací o uživatelích zapříčinil snížení příjmů.

S těmito informacemi přišla redakce The Wall Street Journal, která je získala od nejmenovaného zdroje. Nejsou tedy potvrzeny tato jednání, ale pokud je vše pravdivé, jde vidět, že Apple tlačil na možnosti, aby měl ze sociální sítě Facebook příjmy bez přímého zapojení do vývoje nebo do provozu.

