Zdroj: Motorola

Benchmarková platforma Geekbench měla možnost vyzkoušet mobilní novinku s názvem Edge 30 Neo od společnosti Motorola. Provedený test samozřejmě odhaluje další prvky ze seznamu výbavy a doplňuje tak výpis z dřívější doby. Podle všech dostupných informací by mohlo jít o typického zástupce do segmentu střední třídy, kterého asi poznáme po letních prázdninách.

Dobře našlápnuto

Výbava má vpředu nabídnout 6,28palcový P-OLED displej dosahující na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Hardwarová stránka bude zahrnovat 5G procesor Snapdragon 695 z dílny Qualcommu, ke kterému napojí více paměťových konfigurací. Pravděpodobně dojde ke spojení 6/8GB operační paměti RAM (LPDDR4x) a 128/256GB interního úložiště.

Co se týče nastavení fotoaparátů, tak přední část vyplní 32megapixelová selfie kamerka a záda ponesou dva objektivy (64 + 13 MPx). Do konstrukce o tloušťce okolo 7 mm by se také měla dostat 4 020mAh baterie s technologií 30W nabíjení. Uvnitř poběží operační systém Android 12 s vlastním rozhraním My UX.

Prodejní cena nemá překročit hranici 400 euro (tj. cca 9 838 Kč). Nakonec některé zdroje ze zahraničí hovoří o variantě, která počítá s přejmenováním modelu na Edge 30 Lite pro některé trhy. Nejbližší týdny možná odhalí více podrobností.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com



Domů » Články » Motorola připravuje Edge 30 Neo do středu nabídky

reklama reklama